Как одеться к зиме в Украине: где покупать и когда можно вернуть товар

С наступлением зимнего сезона в Украине традиционно растет спрос на шубы, но покупатели часто рискуют приобрести некачественный товар.

На что следует обратить внимание при покупке шубы, как нужно возвращать бракованный товар продавцу, что следует учитывать при приобретении через интернет, рассказал в эфире ObozTV исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов.

"Вопрос, соблюдаете ли вы правила при покупке, берете ли чеки. На шубы сегодня у половины нет чеков", - отметил Несмиянов.

Эксперт посоветовал уточнять страну-производителя. "Смотрите ярлыки, маркировку, из чего сделано, кто страна-производитель, сколько гарантия. Например – страна бренда Швеция, страна-производитель Китай", - пояснил он.

Несмиянов также назвал повод для возврата одежды и обуви.

"Причина – если заявленный размер не совпал с твоим фактическим. Надо уточнять при покупке сразу, куда вы будете возвращать шубу, если вдруг она вам не подошла. Как процедура возврата происходит, как быстро будут возвращать деньги. Как по гарантийному случаю определять, кто виноват… Был случай – люди купили шубу в Киеве, началась аллергическая реакция. Вопрос – чем брызгали шубы? Или если начинает шерсть выпадать – понятно, что надо возвращать", - отметил он.

Перед потребителями также может встать вопрос, куда отправлять потом купленный в интернет-магазине товар, который по каким-либо причинам не подошел.

"Уточните, есть ли склад, можно ли подъехать, ознакомиться. Если просто покупаете в интернет-магазине, задайте вопрос, в каком вы городе находитесь. Они говорят – Львов, а вы говорите – я живу во Львове, можно я подъеду на ваш склад и рассчитаюсь наличными, без почты? Если они говорят нельзя, вы сразу понимаете, что смысла общаться с ними нет. А если говорят подъезжайте, будете знать, куда вы будете возвращать шубу", - объяснил эксперт.

Также исполнительный директор Союза потребителей Украины сообщил, что продавцы нередко снимают товар с гарантии и отказывают в возврате денег на основании "потери товарного вида".

"Какие-то повреждения – это аргумент, чтобы вам не вернуть деньги в течение 14 дней. Это условие прописывают маленькими буквами, вы не обратили внимание, и вас на этом ловят", - подчеркнул Несмиянов.

Эксперт привел еще один пример инцидентов с продавцами: "На "Дарынке" купили две шубы за 70 тысяч. Единственное, что спасало – с терминала был корешок, что перевели физлицу деньги. Борьба шла такая, что продавец говорил – я тебе не 70 тысяч верну, а 68, хочешь бери, хочешь не бери. Покупатель не растерялась, вызвала полицию, пугала журналистами. Еле-еле деньги забрали".

Как сообщал ObozTV, ранее исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов также рассказал, почему покупатели техники в интернет-магазинах рискуют получить некачественный товар или вовсе остаться ни с чем.