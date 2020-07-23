Кохановский хочет превратить гостиницу “Днепр” в первый киберспортивный отель в мире

Валентина Гембарская Экономика 12:21, 23.07.2020 Обновлено: 13:39, 23.07.2020

Победу в аукционе за отель “Днепр” одержали не российские олигархи, а украинские айтишники, которые хотят превратить его в первый киберспортивный отель в мире, полностью подготовленный для таких ивентов.

Соответствующие заявление у себя на Facebook сделал предприниматель и профессиональный киберспортсмен Александр Кохановский.

“Несколько лет назад мы задумали большой инфраструктурный киберспортивный проект. Это целая экосистема, которая включает в себя создание современной многофункциональной киберспортивной арены с Всеукраинскими и международными турнирами, Киберспортивной Академии, образовательных проектов и Киберспортивной Ассоциации, объединяющей ключевых игроков рынка - которые будут развивать индустрию и помогать в совершенствовании законодательной базы. Проект должен был стартовать с постройки арены, но мы изменили свои планы, увидев новую уникальную возможность”, – прокомментировал новый совладелец отеля "Днепр".

"Днепр" купили украинские айтишники
Facebook Кохановского

Также, Александр поделился своими дальнейшими планами по обустройству отеля, его развитию и кибер-будущему всей Украины:

“Всю свою жизнь я презентовал Украину в мире киберспорта, но сейчас мы выходим на абсолютно новый уровень - мировой рынок и большие возможности для экономики нашей страны. "Днепр" будет включать в себя не только атрибуты топового отеля (рестораны, SPA и фитнес-центры), но и уникальные киберспортивные элементы: тренировочные зоны, киберспортивную сцену, специальные номера для профессиональных игроков, а также лучший в мире players’ lounge”, – комментирует он.

Строить кибер-империю Александр собирается не один, а вместе с единомышленниками: группой партнеров и инвесторов, которые способны реализовать этот большой проект, первой частью которого стал отель “Днепр”.

Названы новые владельцы "Днепра"
Facebook Кохановского

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 июля Фонд госимущества в рамках приватизации продал отель "Днепр" в Киеве за 1 млрд 111 млн гривен компании "Смартленд", которая победила в аукционе.

Позже СМИ узнали, что компанию "Смартленд" основал профессиональный игрок в покер Ванхапелто Петтери.

По данным СМИ, реальными владельцами гостиницы "Днепра" может быть группа российских бизнесменов.

Позже в Фонде госимущества заявили, что проданный отель "Днепр" по закону не может достаться россиянину. Если победителем окажется гражданин РФ или средства будут иметь российское происхождение, то торги отменят.

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