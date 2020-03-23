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23 марта • обновлено в 15:25
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Покупать уже поздно: украинцам дали советы относительно доллара

1.6т
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Украинцам советуют взять паузу и не покупать и не продавать доллары без особой надобности.

Об этом говорится в материале "Сегодня". Стоит отметить, что с началом новой недели обвал гривны уменьшил темпы – в Украине упал курс доллара.

"Скупать валюту уже поздно, продавать – еще рано, поэтому гражданам лучше пока воздержаться от любых обменных операций", – пояснил руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин.

Сдавать наличную валюту без особой необходимости аналитики не советуют – только под конкретные немедленные расходы в гривне.

"Покупать или продавать только в случае, если валюта или гривна нужны прямо сейчас, для расчетов, а не для накопления", – уточнил президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В 2020 году МВФ ожидает, что гривня "просядет" до 27,72 грн/$, а в 2021 году будет стоить 28,7 грн/$.

  • Международное рейтинговое агентство Fitch прогнозирует ослабление гривни в 2020 году. К этому приведет цикл смягчения ставки Национального банка и снижение притока нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа.

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Автор
Валентина Гембарская Валентина Гембарская
Тема
Курс валют
Место
Украина
Теги
доллар гривня курс валют
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