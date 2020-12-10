Поклонская вляпалась в скандал в России из-за Крыма и Илона Маска

В России возник скандал из-за просьбы нелегитимного депутата Госдумы Натальи Поклонской помочь с водой в Крыму главу компании Space X Илона Маска.

Дискуссия с главой "Роскосмоса" разгорелась на странице Поклонской в Twitter. Дмитрий Рогозин оскорбился тем, что "депутат" не верит в успешность российских технологий.

"А вы не хотите использовать технологии подготовки воды, разработанные Московским институтом теплотехники для Москвы или технологии ее опреснения (Центр Келдыша), которые мы сделали для Казахстана на Каспии? Оба предприятия – это "Роскосмос". Или вам обязательно нужен Илон Маск?" – написал глава компании.

В соцсетях тут же отреагировали на такое замечание Рогозина: "Задело за живое?", "Чего вы ждете? Пока придут чужие идеи, чужие технологии и чужие деньги?", "Проблема воды в Крыму вроде не вчера появилась".

Позже ответила на его слова и сама Поклонская в своем Telegram-канале.

"​​Батут или ракеты? Я за то, чтобы наши ракеты летали круче, чем ракеты NASA. Я за то, чтобы наши люди жили круче, чем сейчас. Я за то, чтобы мы не собирали всей страной деньги на лечение детей. Я за то, чтобы наши лекарства были эффективны — как за рубежом. Я за то, чтобы у людей была чистая вода и качественные продукты... И мне все равно, кто круче — Маск или Рогозин. P. S. А санкции — не ракеты, да, Илон Маск?" – написала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 декабря Поклонская пригласила Илона Маска переехать в Крым. Она отметила, что американский миллиардер планирует переехать жить из Калифорнии в Техас (США). По мнению Поклонской, у нее есть "лучший вариант".

Ранее Поклонская заявила о катастрофической ситуации с водой на полуострове. Она признала, что там не осталось пресной воды.

Больше о том, почему Крым оказался на грани водной катастрофы, читайте в нашем материале по ссылке.