Превысят ожидания: Гройсман озвучил средние зарплаты в 2019 году

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман прогнозирует, что по итогам 2019 года средняя заработная плата в стране превысит 10,5 тыс. грн.

Такое мнение он высказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина", основываясь на данных макроэкономического прогноза правительства.

"Наш макропрогноз рассчитывает, что в следующем году это (средняя заработная плата. – Ред.) будет 10,5 тыс. грн, но я думаю, что мы увеличим среднюю заработную плату, и она будет более 10,5 тыс. грн по результатам 2019 года", - сказал Гройсман.

В то же время, премьер отметил, что его прошлогодний прогноз по достижению в 2018 году средней зарплаты в 10 тыс. грн реализовался.

"Как вы видите, я в принципе не ошибся. На 1 ноября это было 9,2 тыс грн, я думаю, что около 10 тыс. грн будет в этом году", - сказал глава правительства.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2019 году средняя зарплата в Украине может превысить запланированный НБУ показатель в 11,5 тыс. грн. Причина в так называемой "гонке вооружений" на международном рынке труда.

При этом в Украине в октябре средняя зарплата выросла до 9218 грн, что на 24,9% больше, чем за тот же период 2017 года.