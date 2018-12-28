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Превысят ожидания: Гройсман озвучил средние зарплаты в 2019 году

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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман прогнозирует, что по итогам 2019 года средняя заработная плата в стране превысит 10,5 тыс. грн.

Такое мнение он высказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина", основываясь на данных макроэкономического прогноза правительства.

"Наш макропрогноз рассчитывает, что в следующем году это (средняя заработная плата. – Ред.) будет 10,5 тыс. грн, но я думаю, что мы увеличим среднюю заработную плату, и она будет более 10,5 тыс. грн по результатам 2019 года", - сказал Гройсман.

В то же время, премьер отметил, что его прошлогодний прогноз по достижению в 2018 году средней зарплаты в 10 тыс. грн реализовался.

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"Как вы видите, я в принципе не ошибся. На 1 ноября это было 9,2 тыс грн, я думаю, что около 10 тыс. грн будет в этом году", - сказал глава правительства.

Превысят ожидания: Гройсман озвучил средние зарплаты в 2019 году

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2019 году средняя зарплата в Украине может превысить запланированный НБУ показатель в 11,5 тыс. грн. Причина в так называемой "гонке вооружений" на международном рынке труда.

При этом в Украине в октябре средняя зарплата выросла до 9218 грн, что на 24,9% больше, чем за тот же период 2017 года.

Читайте все новости по теме "Зарплаты в Украине" на OBOZREVATEL.

Тема
Зарплаты в Украине
Персона
Владимир Гройсман
Место
Украина
Теги
зарплатаУкраинаКабинет министров Украины
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Suxodrotti Kutakos
Suxodrotti Kutakos
интересный казус.зарплаты растут.эконмика семимильными шагами тоже,вот только дефицит пенсионного фонда все больше..нас наебывают или налоги не платят..или в чем дело .ебаный стыд.!
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Насиров, восстановленный судом в должности главы ГФС, приступил к работе. Кое-кому лучше строить собачьи будки, чем увольнять коррупционеров.
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Ivanov Valeriy
Ivanov Valeriy
Это 26 тыс рублей. Всё-таки маловато. В соседнем Магните висит объява, нужны продавцы на кассу, от 35 тыс. Давно висит.
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