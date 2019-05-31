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"Пока территории не вернут!" Зеленский ясно дал понять России последствия агрессии

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Президент Украины Владимир Зеленский надеется на продолжение санкций против России до возвращения всех оккупированных украинских территорий.

Такое заявление он сделал на встрече с министрами иностранных дел Швеции Маргот Валльстрем и Польши Яцеком Чапутовичем в Киеве, сообщается на официальном сайте главы государства в пятницу, 31 мая.

"Спасибо за поддержку санкционной политики против России и надеюсь на ее продолжение - пока украинские территории не будут возвращены полностью", - сказал Зеленский.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

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Глава государства поблагодарил Польшу и Швецию за поддержку Украины в защите суверенитета и территориальной целостности, а также в вопросе освобождения украинских пленных. Президент также отметил, что борьба с коррупцией, бедностью и экономической стагнацией - это второй фронт для Украины.

Со своей стороны руководители внешнеполитических ведомств Польши и Швеции подтвердили последовательную поддержку усилий Украины по защите территориальной целостности, возвращения всех украинских пленных, незаконно захваченных РФ, а также в вопросах интеграции Украины в ЕС.

В контексте празднования 10-й годовщины Восточного партнерства ЕС в этом году Зеленский отметил, что для Украины критически важно сохранить позитивные достижения последних лет и ускорить выполнение Соглашения об ассоциации и другие системные изменения. Он также заверил европейских партнеров, что Украина продолжит движение к углублению интеграции с ЕС и НАТО.

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 мая Зеленский во время встречи с сенатором США Робертом Портманом отметил активную позицию Сената США во введении санкций против России и предоставлении Украине военной помощи, а также необходимость дальнейшего давления на Россию для обеспечения выполнения Минских договоренностей.

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Тема
Санкции против России
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
санкции РоссияУкраина
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