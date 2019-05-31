"Пока территории не вернут!" Зеленский ясно дал понять России последствия агрессии

Президент Украины Владимир Зеленский надеется на продолжение санкций против России до возвращения всех оккупированных украинских территорий.

Такое заявление он сделал на встрече с министрами иностранных дел Швеции Маргот Валльстрем и Польши Яцеком Чапутовичем в Киеве, сообщается на официальном сайте главы государства в пятницу, 31 мая.

"Спасибо за поддержку санкционной политики против России и надеюсь на ее продолжение - пока украинские территории не будут возвращены полностью", - сказал Зеленский.

Владимир Зеленский

Глава государства поблагодарил Польшу и Швецию за поддержку Украины в защите суверенитета и территориальной целостности, а также в вопросе освобождения украинских пленных. Президент также отметил, что борьба с коррупцией, бедностью и экономической стагнацией - это второй фронт для Украины.

Со своей стороны руководители внешнеполитических ведомств Польши и Швеции подтвердили последовательную поддержку усилий Украины по защите территориальной целостности, возвращения всех украинских пленных, незаконно захваченных РФ, а также в вопросах интеграции Украины в ЕС.

В контексте празднования 10-й годовщины Восточного партнерства ЕС в этом году Зеленский отметил, что для Украины критически важно сохранить позитивные достижения последних лет и ускорить выполнение Соглашения об ассоциации и другие системные изменения. Он также заверил европейских партнеров, что Украина продолжит движение к углублению интеграции с ЕС и НАТО.

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 мая Зеленский во время встречи с сенатором США Робертом Портманом отметил активную позицию Сената США во введении санкций против России и предоставлении Украине военной помощи, а также необходимость дальнейшего давления на Россию для обеспечения выполнения Минских договоренностей.

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