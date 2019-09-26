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27 сентября • обновлено в 19:08
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Поймали на лжи: мировые СМИ разгневаны разговором Зеленского и Трампа

8.7т Читать материал на украинском

В Германии крупные издания раскритиковали слова президента США Дональда Трампа, сказанные во время его разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как сказано в публикации на сайте издания Süddeutsche Zeitung, передает УНИАН, американский лидер много критиковал Германию, канцлера Ангелу Меркель и высказывался плохо о европейских странах, но его слова не соответствуют действительности.

Издание проанализировало стенограмму разговора, опубликованную Белым домом. В частности, Трамп утверждал, что канцлер Германии лишь говорит, но не помогает Украине.

"Когда я говорил с Ангелой Меркель, она вспоминала Украину. Но она ничего не делает", – сказал американский президент Зеленскому. При этом украинский лидер согласился с ним.

Но немецкое издание подчеркивает, что это неправда. Факт в том, что Германия с начала кризиса передала Украине помощь на 1,4 млрд евро. Согласно информации Федерального правительства, 554 млн евро были потрачены только на развитие сотрудничества между странами с 2014 года. К этой сумме нужно добавить еще 110 млн евро гуманитарной помощи и 500 млн финансовых кредитов, а также 25 млн евро, выделенных на стабилизационные меры, такие как мониторинг конфликта и продвижение верховенства закона. Также Украина получила 200 миллионов евро через ЕС.

СМИ уличили Трампа во лжи во время разговора с Зеленским

СМИ уличили Трампа во лжи во время разговора с Зеленским

Согласно данным Организации экономического сотрудничества и развития, Германия – третий крупнейший донор Украины после ЕС и США. В придачу ко всему издание напоминает, что канцлер Германии вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном вели встречи с президентами России и Украины ради поисков мирного завершения войны на Донбассе.

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При этом, отмечается, что США не принимают участия в мероприятиях на таком уровне. Также немецкая газета напоминает, что именно лидеры Франции и Германии сыграли роль посредников во время заключения Минских соглашений в 2015 году без участия Вашингтона.

Газета также раскритиковала слова Трампа о том, что США "делают значительно больше для Украины, чем европейцы". А Зеленский, в свою очередь, добавил, что Меркель и Макрон не выполняют санкции.

Издание считает, что эти политические заявления очень расплывчатые. Факт в том, что США и страны Европы поддерживают Украину финансово. Американцы и европейцы обложили Россию санкциями после аннексии Крыма и развязывания войны на Донбассе. И эти санкции выполняются. "Компании, которые не выполняют их, ждут жесткие наказания в Германии", – пишет издание. А в это время, американское экономическое присутствие в России достаточно высоко, несмотря на ужесточение санкций США.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что будет продолжать задерживать помощь для Украины. Он хочет, чтобы в Киев больше денег вкладывала Европа, в частности, Германия.

В США разгорелся громкий скандал из-за "давления на Украину". Белый дом 25 сентября опубликовал расшифровку разговора, который состоялся между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, и привела к началу процедуры импичмента у американцев.

После появления расшифровки разговора стало известно, что Трамп раскритиковал Германию за то, что она недостаточно помогает Украине, а Зеленский с ним согласился.

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Тема
Санкции против России
Персоны
Владимир Зеленский Ангела Меркель Дональд Трамп
Место
Украина
Тег
санкции
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Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
Трампу от этого ни холодно. ни жарко. А вот зеленский - полный дурень.
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Лучше бы Германия не давала бабки коррупционерам на разграбление, а требовала и помогла в борьбе с коррупцией. Но ясное дело, ей эта борта была не нужна, ведь при коррупции все эти лярды евро вернулись в банки и экономику ЕС, а так бы остались в Украине, а что выгодно Германии?
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Нуланд Печеньки
Нуланд Печеньки
А мячиком для битья будет Зеленский. Хотя для этого его и держат
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