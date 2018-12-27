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"Вода из воздуха": в России придумали скандальный метод решения ЧП в Крыму

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Российская академия наук якобы нашла частичный выход для решения проблемы с водой в аннексированном Крыму.

Как сообщил президент РАН Александр Сергеев, речь идет об установке, которая будет превращать в воду пары из воздуха, передает Fresh news.

"Я говорил о поисках воды на Марсе, но у нас ведь есть более земная задача - поиск воды для обеспечения Крыма. Существует много различных подходов, уже не в области фундаментальных исследований, а в качестве вполне нормальных прикладных работ", - рассказал он.

По его словам, один из лучших результатов ученые получили благодаря установке по получению воды за счет конденсации из атмосферы. По его словам, такие установки могут быть созданы в сжатые сроки. Они будут зависеть от направления ветра и предназначены для закапывания в землю.

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"Там температура ниже, поэтому начинается конденсация. Так вот, разработана установка, которая позволяет получать до нескольких тонн воды в условиях Крыма... за одни сутки. Создан рабочий образец такой установки, и она в варианте производительностью около тонны воды уже функционирует в Крыму", - сказал Сергеев.

Засуха в Крыму

Засуха в Крыму

Крым.Реалии

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупационные "власти" Крыма на сегодняшний день имеют возможность обеспечить питьевой водой жителей полуострова без помощи Украины. Однако реализация этих планов требует от них огромных финансовых затрат.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Теги
КрымРоссияУкраина
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Удачи)))
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