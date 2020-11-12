Украинцам объяснили, от чего будет зависеть цена на газ
В Украине рост или падение цены на газ зависит от трех факторов: погоды в Европе, поведения российского монополиста "Газпрома" и продажи голубого топлива частными компаниями.
Об этом председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев сказал в эфире одного из телеканалов, передает УНН. Он подчеркнул, что если бы мог точно спрогнозировать, как будет меняться цена на газ, то работал бы в другом месте.
"Если бы я точно знал, то работал бы в другом месте, и зарабатывал бы много-много миллионов долларов. Но это, к сожалению, не так, поэтому назвать (цену на газ в будущем. – Ред.) я не могу. Рынок колеблется, зимой, как правило, происходит рост. Например, за ноябрь мы видим определенную стабилизацию", – отметил Коболев.
Цена на газ зависит от следующих факторов:
погоды в Европе;
поведения "Газпрома";
того, каким образом частные компании, которые закачали газ в украинские хранилища, будут решать вопрос о его продаже.
Глава НАК пояснил, что большая часть газа в украинских хранилищах принадлежит не "Нафтогазу", а частным компаниям.
"С точки зрения потребителя у меня есть определенные оптимистические прогнозы, но называть цифры я не могу", – подытожил чиновник.
Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы до конца отопительного сезона будут ежемесячно получать новые платежки за газ. Тариф перечисляют исходя из цен на бирже в конце каждого месяца. Кроме того, с 1 января пересчитают и абонплату на газ.
В Национальной комиссии по вопросам энергетики и коммунальных услуг рассказали: повышение "второго платежа" не избежать, хотя точные цифры чиновники называть не спешат.
Около 9 млн человек в ближайшее время могут остаться без газа. Так, уже с 1 января 2021-му, согласно закону, всем, кто не установил газовые счетчики, должны выключить голубое топливо.