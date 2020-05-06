ЩО НЕ ТАК З ДОПОМОГОЮ ПО ЧАСТКОВОМУ БЕЗРОБІТТЮ?

Україна отримає 1,2 млрд Євро від Європейського Союзу в рамках макроекономічної допомоги для боротьби з наслідками пандемії коронавірусу.

Але мій пост про погані новини для бізнесу.

12 березня оголошено карантин, а й з ними заборона на провадження певних видів економічної діяльності. Також введено певну заборону за звільнення персоналу (високі штрафи).

24 квітня Кабмін (ЧЕРЕЗ 1,5 МІСЯЦІ ПІСЛЯ ОГОЛОШЕННЯ КАРАНТИНУ) приймає Постанову Про затвердження Порядку надання та повернення коштів, спрямованих на фінансування допомоги по частковому безробіттю на період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

Ця постанова вже унеможливлює (!!!) підприємствам відшкодувати збитки з 12 березня по 06 квітня мінімум (нижче розпишу чому).

Мої знайомі бухгалтера декілька разів подавали документи, щоби зафіксувати можливість отримання допомоги. Всі спроби отримували відмову: то немає ще порядку, то незрозуміло яку форму довідки з податкової потрібно подавати в друкованому вигляді.

Тільки 04 травня Центри зайнятості отримали роз’яснення, перелік і зразки документів (ЗНОВУ ТУРБОТЛИВА ОПЕРАТИВНІСТЬ !!!). Документи потрібно подавати в друкованому вигляді, завірені мокрою печаткою, роблячи витяги зі звітності (ПЕРШИЙ ПРИВІТ ДИДЖИТАЛІСТАМ І РОЗРОБНИКАМ РЕЄСТРІВ).

Серед обов’язкових документів довідка з податкової ПІД ЧАС КАРАНТИНУ В ДРУКОВАНОМУ ВИГЛЯДІ (ДРУГИЙ ПРИВІТ ДИДЖИТАЛІСТАМ) про відсутність заборгованості з виплати заробітної плати та сплати ЄСВ за 6 місяців. Термін видачі довідок - 10 робочих днів. А звернутися можна в Центр зайнятості за отриманням допомоги можна при наявності всього пакету документів і тільки за компенсацією за ОСТАННІ 30 днів до дати подачі звернення про допомогу. Тож прогнозую, що левова більшість бізнесу не отримає допомогу і за квітень.

Ще один ПРИВІТ бізнесу ухвалено 13 квітня Верховною Радою України Законом про внесення змін до Закону України "Про державний бюджет України на 2020 рік", де передбачено на час карантину здійснювати виключно виплату допомоги по безробіттю (включаючи допомогу по частковому безробіттю), і допомогу на поховання. У зв’язку з цим з дати набрання чинності закону інші видатки Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття на час карантину здійснюватися не будуть.

Моє підприємство створило по державній програмі нове робоче місце (тут передбачена компенсація ЄСВ), і робоче місце для тимчасово переміщеної особи (передбачена 100% компенсація фонду оплати даного працівника). Останнє законотворення на час карантину позбавляє моє підприємство на отримання данної компенсації (ПРИВІТ ПЕРЕСЕЛЕНЦЯМ З ДОННЕЧИНИ І ЛУГАНЩИНИ), які обрали Україну.

Я спочатку думав, що причина видумок щоби не виплачувати допомогу полягала в тому, що не виконуємо доходи бюджету на півтора десятки мільярдів гривень в місяць.

Але коли наші урядовці знали про намір надати нам допомогу від ЄС, і не розробили вчасно простий спосіб отримання компенсації економічних збитків, - це або неповага до бізнесу, або очевидні наслідками службової недбалості.

Прошу урядовців, засоби масової інформації і громадськість звернути увагу на проблему, яка стосується десятків тисяч бізнесів з мільйонами працюючих.