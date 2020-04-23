В поездке Зеленского в Оман не нашли нарушений: в НАПК пояснили почему

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) не нашло нарушений, проверяя полет президента Украины Владимира Зеленского в Оман.

Об этом в интервью изданию "РБК-Украина" заявил глава НАПК Александр Новинков.

По его словам, исходя из полученных на сегодняшний момент документов, Владимир Зеленский ничего не нарушил и не должен был ничего декларировать. Тем не менее, проверка еще не закончена – в агентстве пока выясняют, кто оплатил перелет главы государства.

"Мы знаем, что Оман предоставил самолет, но кто его оплачивал – мы не знаем. Это был характер межгосударственных отношений, так как государство Оман предоставило Украине как государству самолет, а не непосредственно президенту Зеленскому", – рассказал Новиков.

Что касается проживания Зеленского в гостинице, то по словам главы НАПК, за него заплатила супруга президента, все документы были предоставлены в полной мере.

"Другой вопрос – это оплата услуг проживания в гостинице. Соответствующий запрос мы направили непосредственно Владимиру Зеленскому как физическому лицу, и он предоставил все необходимые подтверждающие документы", – добавил Новиков.

Визит Зеленского в Оман

Он также подчеркнул, что согласно закону "О предотвращении коррупции", оплата совместно потребленных услуг супругой не является подарком. Это не является также фактом, который необходимо декларировать как существенные изменения имущественного положения, рассказал глава НАПК.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Новиков рассказывал, что возвращение президента Украины Владимира Зеленского чартерным рейсом из Омана в Киев в январе было оплачено Султанатом Омана.

Самолет с Владимиром Зеленским на борту приземлился в Киеве в 02:37 9 января. Он вернулся из Омана спустя сутки после падения в Иране самолета МАУ.

Журналистка "Страны" Светлана Крюкова заявляла, что стоимость чартера у компании, услугами которой воспользовался Зеленский, составляет от 65 тысяч долларов (если в Маскат борт прилетел с пассажирами) и до 100 тысяч (если прилетел пустой специально под заказ).

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