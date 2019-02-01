Подыграли Путину: в ЕС назрел крупный заговор против Украины по газу

Болгария взяла на себя обязательства построить новый газопровод в обход Украины.

Болгары намерены перекачивать российский газ из Турции в Сербию, передает EUobserver.

"Болгария обязалась построить новый газопровод для перекачки российского газа из Турции в Сербию после того, как три фирмы, включая российский "Газпром", болгарский "Булгаргазом" и швейцарская фирма "МЕТ", заключили контракты на его использование", – сказано в сообщении.

Отмечается, что новый проект стоимостью 1,4 млрд евро может усилить зависимость Евросоюза от газа и "взорвать украинскую безопасности", чего опасаются дипломаты ЕС и США.

Газовая карта Европы

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