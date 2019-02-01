|Экономика
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 10 000 грн на услуги медицинского центра Олега Колибабы Участвовать
Приз
Регистрация
МирСпорт

/Новости экономики

Подыграли Путину: в ЕС назрел крупный заговор против Украины по газу

1.2тЧитать материал на украинском

Болгария взяла на себя обязательства построить новый газопровод в обход Украины.

Болгары намерены перекачивать российский газ из Турции в Сербию, передает EUobserver.

"Болгария обязалась построить новый газопровод для перекачки российского газа из Турции в Сербию после того, как три фирмы, включая российский "Газпром", болгарский "Булгаргазом" и швейцарская фирма "МЕТ", заключили контракты на его использование", – сказано в сообщении.

Новости
"Газпром" рассказал, сколько потратит на газопроводы в обход Украины

Отмечается, что новый проект стоимостью 1,4 млрд евро может усилить зависимость Евросоюза от газа и "взорвать украинскую безопасности", чего опасаются дипломаты ЕС и США.

Газовая карта Европы

Газовая карта Европы

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Место
Болгария
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
1
1
Смешно
5
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ivanov Valeriy
Ivanov Valeriy
Врут. Вот какая опасность для Украины от груды металлолома?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Наши блоги