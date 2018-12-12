"Подвинем Россию!" Украине предрекли судьбу крупного торговца газом

Украина выставила на аукцион первые права на добычу газа и нефти на украинских месторождениях. После их успешной реализации Украина может за несколько лет превратиться из импортера голубого топлива в его экспортера.

Такое мнение высказал в своем блоге на OBOZREVATEL блогер Кирилл Сазонов. По его словам, наконец-то Украина смогла разрушить коррупционную вертикаль по добыче полезных ископаемых, которая была создана еще при экс-президенте Викторе Януковиче.

"То есть мы право добычи в своих недрах теперь продаем с аукциона, открыто и получаем настоящую цену. По деньгам там вообще все очень интересно. Первую сумму мы получаем с аукциона. Потом инвестор вкладывает деньги в разработку, а это миллионы долларов на одну скважину. Ни копейки из бюджета - все деньги частников. Естественно, потом рабочие места для всех - от технических специалистов до рабочих. Это все налоги и сборы в Пенсионный фонд. Плюс - загрузка смежных отраслей заказами, за которые хорошо заплатят", - пояснил он.

По мнению Сазонова, запасы газа в Украине позволяют через несколько лет стать крупным экспортером газа.

"Запасы позволяют, нужны технологии и инвестиции. Я не буду врать про дешевизну, но тут есть другой важный момент, даже два. За наш газ мы платим гривнами, за импортный - долларами. Плюс именно импорт энергоносителей дает нам сейчас отрицательный торговый баланс. Станем экспортерами - будем доллары не тратить, а получать. То есть для золотовалютных резервов и курса гривны новости отличные. Дополнительный бонус - с выходом на европейский рынок (а потребление газа там растет) мы немного подвигаем оттуда кого? Правильно, Россию", - подчеркнул эксперт.

Газ Госновости

Как сообщал OBOZREVATEL, в декабре государственная компания "Укргазвидобування" открыла четвертое за 2018 год газовое месторождение в Харьковской области.

Уточняется, что в этом году было открыто три новых месторождения в Харьковской области на участках недр, спецразрешения на которые были получены до 2017 года. Их перспективные ресурсы в целом составляют 8,2 млрд куб. м "голубого топлива".

Ранее "Укргазвидобування" предложила назвать новые буровые установки в честь выдающихся украинских общественных и политических деятелей. Подобная инициатива не на шутку разозлила россиян.