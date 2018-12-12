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МирСпорт

/Новости экономики

"Подвинем Россию!" Украине предрекли судьбу крупного торговца газом

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Украина выставила на аукцион первые права на добычу газа и нефти на украинских месторождениях. После их успешной реализации Украина может за несколько лет превратиться из импортера голубого топлива в его экспортера.

Такое мнение высказал в своем блоге на OBOZREVATEL блогер Кирилл Сазонов. По его словам, наконец-то Украина смогла разрушить коррупционную вертикаль по добыче полезных ископаемых, которая была создана еще при экс-президенте Викторе Януковиче.

"То есть мы право добычи в своих недрах теперь продаем с аукциона, открыто и получаем настоящую цену. По деньгам там вообще все очень интересно. Первую сумму мы получаем с аукциона. Потом инвестор вкладывает деньги в разработку, а это миллионы долларов на одну скважину. Ни копейки из бюджета - все деньги частников. Естественно, потом рабочие места для всех - от технических специалистов до рабочих. Это все налоги и сборы в Пенсионный фонд. Плюс - загрузка смежных отраслей заказами, за которые хорошо заплатят", - пояснил он.

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По мнению Сазонова, запасы газа в Украине позволяют через несколько лет стать крупным экспортером газа.

"Запасы позволяют, нужны технологии и инвестиции. Я не буду врать про дешевизну, но тут есть другой важный момент, даже два. За наш газ мы платим гривнами, за импортный - долларами. Плюс именно импорт энергоносителей дает нам сейчас отрицательный торговый баланс. Станем экспортерами - будем доллары не тратить, а получать. То есть для золотовалютных резервов и курса гривны новости отличные. Дополнительный бонус - с выходом на европейский рынок (а потребление газа там растет) мы немного подвигаем оттуда кого? Правильно, Россию", - подчеркнул эксперт.

Газ

Газ

Госновости

Как сообщал OBOZREVATEL, в декабре государственная компания "Укргазвидобування" открыла четвертое за 2018 год газовое месторождение в Харьковской области.

Уточняется, что в этом году было открыто три новых месторождения в Харьковской области на участках недр, спецразрешения на которые были получены до 2017 года. Их перспективные ресурсы в целом составляют 8,2 млрд куб. м "голубого топлива".

Ранее "Укргазвидобування" предложила назвать новые буровые установки в честь выдающихся украинских общественных и политических деятелей. Подобная инициатива не на шутку разозлила россиян.

Читайте все новости по теме "Добыча газа" на OBOZREVATEL.

Тема
Добыча газа
Персона
Кирилл Сазонов
Место
Украина
Теги
Украинагазтранзит газа
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Lavrynenko Yurii
Lavrynenko Yurii
Кому этот сраной эксперт на уши налазит? Чужими руками жар загребать? Прямая дорожка России... Этому поверит разве что охранник коровника! Дэбиллы. Иначе и не сказать... Решили Украину и украинцев обуть по полной, печально.
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Lavrynenko Yurii
Lavrynenko Yurii
Иваненко Виталий, клоун, я сам прекрасно вижу ситуацию, а майдан не за это стоял. Не нужно мне лично втирать свою тупость, о себе позаботьтесь. Я прекрасно живу, моя семья также, газ не использую в жизни, электрику использую(ветрогенератор 5,5кВт и солнечные панели 30кВт) Так что стой в сторонке и нервно кури Беломорканалл...
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Lavrynenko Yurii, тебя обули и одели по полной на МАНДАйне ...за печеньку...и ывропейский шлях!!!
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Satkin Andrey
Satkin Andrey
Вангую: Если каждый какел пукнет по разу в трубу, то может получится ситуевина, когда дуркаина обгонит не только Россию, но и Катар.
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Экспорт словацкого газа???
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