Подумаешь, Украина: Франция послала предательский сигнал России

Франция нашла лазейку для России, которая поможет, несмотря на санкции, наладить экономическое сотрудничество между государствами.

Об этом заявил министр экономики и финансов Франции Бруно Ле Мэр, передают "Ведомости".

Таким образом Ле Мэр надеется на частичную отмену российского продэмбарго.

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"Мы на 100 процентов придерживаемся решений, принятых на европейском уровне. Франция — одна из ключевых стран ЕС, и мы даже под вопрос это решение не ставим. Никаких возможностей обойти этот политический механизм нет. Но в рамках этого механизма есть пространство для маневра, которое мы и хотим использовать для экономического сотрудничества", — заявил он.

Ле Мэр также прокомментировал российскую политику импортозамещения. "Импортозамещение может быть ответом на санкции, но, лично мне кажется, для долгосрочного решения проблемы необходимо сельскохозяйственную сферу качественно улучшать. Работа с Францией может быть хорошим вариантом для этого", — посоветовал министр.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Путин придумал хитрый способ обойти санкции.