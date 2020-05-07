Миллиардные убытки: подсчитано, во сколько обошлись государству темные схемы в ГПЗКУ

По итогам 2019 года "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" (ГПЗКУ) нарастила чистый убыток на 30% по сравнению с 2018 годом — до 1,92 млрд грн.

Об этом свидетельствуют данные отчета компании, передает AgroPortal.

Госпредприятие в 2019 году увеличило доход от реализации продукции на 33,3% — до 14,11 млрд грн.

За год ГПЗКУ получила 1,45 млрд грн валового убытка против 490,3 млн грн валовой прибыли годом ранее и 2,91 млрд грн операционного убытка против 11,56 млн грн операционной прибыли в 2018 году.

В активы ГПЗКУ входят 10 мукомольных предприятий в 7 регионах Украины общей производственной мощностью 1000 тонн готовой продукции в сутки. Все оборудование является технически исправным и готово к бесперебойной работе.

Убытки ГПЗКУ

Ранее OBOZREVATEL проводил расследование о "Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины". Было обнаружено около 10 схем по покупке кукурузы, ячменя, зерна у фирм с несколькими сотрудниками, у которых нет товаров, которые они якобы продали.

Вот только несколько примеров. Случай первый – "покупка ячменя". ГПЗКУ в сентябре 2019-го перевела "ООО Салана-Трейд" более 46 млн грн за покупку 10 тыс. тонн ячменя и 1,7 тыс. тонны пшеницы. И вот здесь начинается цепочка.

"Салана-трейд" "купила "ячмень и пшеницу у ООО "Прагматик" (за 42,5 млн грн). 3,5 млн грн потерялись по дороге. Мол, наценка поставщика. У "Прагматик" и главный бухгалтер, и директор, и основатель – один человек. Чаще всего это признак фиктивности.

"Салана-трейд" купила свою пшеницу и ячмень у трех компаний на общую сумму 42,3 млн грн (потерялось всего лишь 200 тысяч). Но вот поставщики: "Лайтен групп", "Олкар Стандарт", "Спецрента", "Прокситехноторг" никакой ячмень физически продать не могли. В 2019 г. ячмень они, по по нашим данным, не покупали и не производили.

Схема минимизации НДС

Более того, все четыре компании вызывают целый ряд вопросов. К примеру, у "Лайтен групп", как и "Олкар Стандарт", основной вид деятельности – оптовая торговля пиломатериалами. А "Прокситехноторг" уже замешан в отмывании денежных средств (постановление Голосеевского райсуда № 87546716). Основала компанию якобы 22-летняя жительница одесского села.

То есть сделка, вероятно, имеет все признаки фиктивности. Зачем это делается? Это не только способ вывести деньги из компании, но и возможность украсть деньги на налогах. По закону, покупатель имеет право на налоговый кредит, когда делает покупку, а когда сам продает - получает налоговое обязательство. От обязательств отнимают кредит и платят в бюджет только разницу, а не весь НДС. Дело в том, что в результате целой серии сделок налоговые обязательства фактически пропали.

Также в ГПЗКУ назначили целый ряд высокооплачиваемых советников. И, как выяснил OBOZREVATEL, несмотря на кажущиеся скромные должности, они курируют целые направления.