Главная Новости
2 октября • обновлено в 17:56
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Новости экономики

Подписание "формулы Штайнмайера": Меркель резко выступила против России

2.1т Читать материал на украинском

Канцлер Германии Ангела Меркель после согласования "формулы Штайнмайера" заявила, что это стало предпосылкой для проведения саммита в "нормандском формате", однако не для снятия санкций против России.

Своей позицией поделилась она в среду, 2 октября, на совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.

"Мы достигли прогресса, но еще много дальнейших шагов последует. Это то, что можно сейчас сказать, а не то, что мы уже можем снимать санкции", – сказала канцлер.

Новости
"Оскорбил Меркель?" В Германии обиделись на Зеленского из-за Трампа

Меркель резко выступила против России

Меркель резко выступила против России

BBC

Меркель также заявила, что саммит "нормандского формата" пройдет во Франции. "Мы хотим найти дату, чтобы встретиться в Париже, в этот раз это будет Париж", – добавила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр иностранных дел Герамнии Хайко Маас поприветствовал подписание "плана Штайнмайера".

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Санкции против России" на OBOZREVATEL.

Тема
Санкции против России
Персона
Ангела Меркель
Место
Германия
Тег
Формула Штайнмайера
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
3
4
Смешно
10
Интересно
2
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
филипп филипыч
филипп филипыч
неужели упоротые не читают дальше заголовка?) на кого это рассчитано?
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1
Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
Да же "мощно", можно сказать, выступила ...
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1

Блоги / мнения

ads pixel