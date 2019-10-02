Подписание "формулы Штайнмайера": Меркель резко выступила против России

Канцлер Германии Ангела Меркель после согласования "формулы Штайнмайера" заявила, что это стало предпосылкой для проведения саммита в "нормандском формате", однако не для снятия санкций против России.

Своей позицией поделилась она в среду, 2 октября, на совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.

"Мы достигли прогресса, но еще много дальнейших шагов последует. Это то, что можно сейчас сказать, а не то, что мы уже можем снимать санкции", – сказала канцлер.

Меркель резко выступила против России BBC

Меркель также заявила, что саммит "нормандского формата" пройдет во Франции. "Мы хотим найти дату, чтобы встретиться в Париже, в этот раз это будет Париж", – добавила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр иностранных дел Герамнии Хайко Маас поприветствовал подписание "плана Штайнмайера".

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