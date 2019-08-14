Подозревают в миллиардных убытках: суд снял браслет с экс-нардепа

Суд снял электронный браслет с бывшего народного депутата Дмитрия Крючкова, которого НАБУ и САП подозревают в нанесении убытков ОАО "Запорожьеоблэнерго".

Такое решение 25 июля принял следственный судья Соломенского районного суда города Киева Сергей Коробенко, сообщает "Слово и Дело".

Отметим, что прокурор САП просил суд продлить действие обязанностей Крючкова еще на два месяца. Судья Коробенко его удовлетворил частично.

Так, он продлил действие таких обязанностей до 29 августа: являться по первому вызову; не отлучаться с места жительства без разрешения; сообщать об изменении места жительства; воздерживаться от общения со свидетелями; сдать на хранение документы, предоставляющие право для выезда за границу. В то же время, судья снял с экс-нардепа электронный браслет.

Дмитрий Крючков epravda.com.ua

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