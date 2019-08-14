Подозревают в миллиардных убытках: суд снял браслет с экс-нардепа

Суд снял электронный браслет с бывшего народного депутата Дмитрия Крючкова, которого НАБУ и САП подозревают в нанесении убытков ОАО "Запорожьеоблэнерго".
Такое решение 25 июля принял следственный судья Соломенского районного суда города Киева Сергей Коробенко, сообщает "Слово и Дело".
Отметим, что прокурор САП просил суд продлить действие обязанностей Крючкова еще на два месяца. Судья Коробенко его удовлетворил частично.
Так, он продлил действие таких обязанностей до 29 августа: являться по первому вызову; не отлучаться с места жительства без разрешения; сообщать об изменении места жительства; воздерживаться от общения со свидетелями; сдать на хранение документы, предоставляющие право для выезда за границу. В то же время, судья снял с экс-нардепа электронный браслет.
Дмитрий Крючков
epravda.com.ua
Как сообщал OBOZREVATEL:
В 2016 году НАБУ объявило Крючкова в розыск как главного фигуранта коррупционной схемы по выведению средств "Запорожьеоблэнерго". Ему инкриминируют хищение из государственного бюджета около 424 млн гривен.
14 апреля 2018 года он был задержан в Германии. В мае 2018-го Крючков заплатил 100 тысяч евро залога и вышел на свободу.
В НАБУ пообещали приобщить материалы расследования программы "Схемы" о коррупции в "Запорожьеоблэнерго" к открытому уголовному производству.
15 апреля Дмитрия Крючкова экстрадировали из Германии в Украину.
Пятый президент Петр Порошенко назвал его возвращение"предвыборными технологиями штаба Владимира Зеленского".
17 апреля Соломенский районный суд Киева арестовал Крючкова на 45 дней.
Крючков 22 апреля вышел из следственного изолятора.
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