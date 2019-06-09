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Подорожают не только сигареты: украинцев предупредили о росте цен

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Вслед за повышением стоимости сигарет в Украине следует ожидать незначительного удорожания всех товаров. Цены вырастут уже к концу лета.

Об этом в эфире ObozTV заявила финансовый аналитик Галина Хейло, комментируя повышение акциз на табачные изделия с 1 июля.

"В Украине еще с начала года заявляли о повышении ставки акциза на 29% в два этапа. Первый этап прошел в феврале. Сейчас идет второй этап", – отметила эксперт.

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Хейло призвала не акцентировать внимание на сигаретах, поскольку они не относятся к товарам первой необходимости.

"Нужно понимать, что под акцизными товарами не только сигареты и алкоголь, но также нефтепродукты и сжиженный газ. А подорожание этих товаров повлияет на цены в целом. Ведь себестоимость практически любого товара включает в себя транспортные расходы", – рассказала она.

"Изменение тарифов и цен в одном сегменте всегда влияют на общую экономическую ситуацию. И сейчас надо ожидать незначительного удорожания всех товаров. До осени это произойдет", – спрогнозировала аналитик.

Финансовый аналитик спрогнозировала рост цен в Украине

Финансовый аналитик спрогнозировала рост цен в Украине

rau.ua

Как писал OBOZREVATEL, с 1 июля в Украине повысят на 9% акцизы на сигареты. После этого вырастут и розничные цены на табачные изделия. В среднем пачка может подорожать на 2,2 грн.

Цены на алкоголь в 2019-м, как ожидаются, вырастут почти на 10%.

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVРост цен в Украине
Персона
Галина Хейло
Место
Украина
Теги
ценыинфляциясигаретыподорожание
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леня зе
леня зе
папа, теперь ты будешь меньше пить и курить, нет сынок, это вы с мамой будете меньше есть.
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