Подорожание воды: украинцы жестко высказались о росте тарифов

В Украине должны повыситься тарифы на воду из-за существенного увеличения стоимости хлора, который используется для обеззараживания питьевой воды. Производитель жидкого хлора "Днепроазот", который принадлежит олигарху Игорь Коломойскому, увеличил цену, что приведет к подорожанию.

Только чуть меньше трети украинцев согласны платить по новым тарифам. Об этом свидетельствуют результаты соответствующего опроса на OBOZREVATEL, участие в котором приняли 2821 читатель сайта.

Так, 22% респондентов согласны платить больше, поскольку выбора все равно нет. Еще 7% готовы платить, главное, что проблемы с хлором больше нет.

При этом 23% опрошенных не согласны платить, поскольку коммунальные тарифы и без того очень высокие.

А 47% проголосовавших отметили, что необходимо сначала поднять зарплату.

Напомним, 15 июня "Днепразот" полностью прекратил свою работу.

Завод Коломойского поставил условие: работу возобновят только после решения вопроса с тарифом на газ либо увеличения в два раза их цен. Уже через месяц украинские водоканалы заявили, что запасы жидкого хлора заканчиваются, обеззараживать питьевую воду нечем.

СБУ начали расследование в отношении должностных лиц "Днепразота". Фактически, действия руководства предприятия привели к тому, что большая часть страны оказалась перед угрозой отключения воды. Также в ситуацию вмешался Кабинет министров – профильному вице-премьеру Геннадию Зубко поручили составить план и возобновить подачу хлора водоканалам.

Из-за остановки "Днепразоту" грозит крупный штраф.

Вице-президент Ассоциации водоканалов Украины Ольга Бабий отметила, что "Днепроазот" поднял тарифы почти в 5 раз, что приведет к подорожанию воды на 2-3%.