Подорожание хлеба в Украине: стало известно, почему растут цены

С лета 2017 года цены на хлеб социально значимых сортов в Украине ежегодно вырастают на 20-22% вне зависимости от уровня инфляции.

Подорожание хлеба началось после отмены государственного регулирования цен на продукты питания, объяснил в эфире ObozTV исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

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"После того, как сняли государственное регулирование на социально значимые продукты питания, стоимость хлеба каждый год растет на 20-22%. Т.е. хлебопеки каждый месяц добавляют к цене хлеба 1,5-2%", – сообщил Пендзин.

По его словам, стоимость электроэнергии и другие производственные затраты – далеко не главная причина подорожания. Пендзин напомнил, что при государственном регулировании социально значимые сорта хлеба всегда оказывались отрицательно рентабельными – до минус 15%.

"Хлебопеки, конечно, не умирали. Они все покрывали за счет печенья, тортов, пирожных – того, что никогда не регулировалось. У них была неплохая прибыль, но именно социально значимые сорта хлеба всегда были с отрицательной рентабельностью. Когда сняли государственное регулирование – они начали это потихоньку подтягивать", – рассказал экономист.

Пендзин отметил, что цены на хлеб поднимают планомерно и постоянно.

"Была инфляция 13,7%, продуктовая корзина 18%, хлеб – 22%... В прошлом году: инфляция 9,8%, продовольственная корзина 14-15%, хлеб – 22%", – привел он статистику.

Эксперт уточнил, что сейчас в среднем по Украине пшеничный высшего сорта стоит около 19,5 грн, ржаной – около 20,5 грн.

При этом в Украине ожидается рекордный урожай зерновых – планируется собрать 72 млн тонн, из них около 50 млн тонн пойдут на экспорт. Однако на стоимости хлеба это никак не скажется.

Хлеб в Украине снова подорожает drugoigorod.ru

OBOZREVATEL напоминает, что в Украине растут цены на многие продукты питания, несмотря на укрепление гривни по отношению к доллару. В частности, в сентябре больше всего подорожала сметана и гречневая крупа. А вот яйца и сезонные овощи (картофель, морковь, свекла) – подешевели.

В рубрике FoodOboz можно ознакомиться с различными рецептами, которые помогут испечь хлеб самостоятельно.

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