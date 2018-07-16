Подорожание газа в Украине: стало известно, как повлияет на цены

В Украине локомотивом подорожание цен может стать рост тарифов на газ и рост реальных доходов населения.

Как сказано в материале OBOZREVATEL, по прогнозу НБУ, в 2018-м году цены вырастут на 8,9%, в следующем – на 5,8%, а в 2020-м – на 5%.

Стоит отметить, что уровень инфляции в этом году может стать одним из самых низких за последние несколько лет.

"Национальный банк повысил учетную ставку с 17% до 17,5%, фактически увеличив стоимость денег в стране. Такое решение стало реакцией на целый ряд негативных для Украины факторов. Главная задача регулятора – удержать темпы инфляции на уровне 8,9% к концу 2018-го. Учитывая ситуацию на мировых рынках, справиться с такой задачей будет сложно", - сказано в материале.

Согласно новой тенденции, инвесторы очень осторожно вкладывают деньги в страны с развивающимися рынками, к которым относится и Украина. К этому фактору прибавились возможное подорожание газа и задержка транша МВФ.

В то же время, глава НБУ Яков Смолий назвал главной причиной роста цен в Украине – увеличение доходов населения.

"Для примера, в мае этого года по сравнению с маем 2017-го номинальная средняя зарплата увеличилась на 25%. С одной стороны, это помогает ускорить темпы роста экономики, а с другой – провоцирует рост цен", - поясняется в материале.

При этом стоимость "голубого топлива" в Украине будут повышать в два этапа – в 2018 году на 25%, а в следующем – еще на 15%.

На данный момент голубое топливо с НДС стоит 6,9 грн/куб, после предусмотренного в прогнозе роста кубометр может подорожать примерно до 8,6 грн. При таких условиям горячая вода и отопление для украинцев в среднем вырастут в цене на 18% (70% в составляющих этих тарифов – газ).

Так, если в этом году цены должны вырасти на 8,9%, то без пересмотра тарифа на газ они увеличатся на 8%.

Ранее OBOZREVATEL писал, сколько в Украине стоят сигареты после подорожания.