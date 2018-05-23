Подорожание газа в Украине: эксперт озвучил тяжелые последствия для населения

Очередное повышение тарифов на газ для промышленных потребителей и других хозяйствующих субъектов в Украине негативно отразится на общем уровне цен.

В июне цены на газ вырастут почти на 10% по сравнению с майскими тарифами, из-за чего в стране в первую очередь подорожают стройматериалы, продукция металлургии, минеральные удобрения и сельхозпродукция, передают "Вести".

По словам эксперта по энергетическим вопросам Валентина Землянского, повышение цены на газ отражается на производстве самым негативным образом, ведь чем больше стоимость энергоносителя, тем больше вымывается оборотных средств и ниже становится конкурентоспособность предприятия.

"Увеличиваются затраты на производство единицы товара. Если, например, сравнивать его с товарами, произведенными в России, например, удобрениями, то российские химики тратят в два раза меньше денег на производство, чем украинские. В меньшей степени это затронет металлургию - это затронет производство стройматериалов, цемента. В принципе, это затронет практически всех", - рассказал он.

Повышение цены на газ для предприятий также грозит ростом тарифов на горячую воду и отопление, которые регулируются Национальной комиссией регулирования в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) и специальными постановлениями Кабмина.

Как писал OBOZREVATEL, Кабмин выдвинул новое предложение по тарифу на газ в Украине.