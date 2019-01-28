Подорожание до 200 грн: "Укрзалізниця" оправдалась за билетный скандал

"Укрзалізниця" увеличила оплату за резервирование мест для групповых перевозок пассажиров более чем в шесть раз (с 32 до 200 гривен за человека) с целью уменьшения убыточности пассажирских поездов.

"В то время как тарифы на пассажирские перевозки регулируются государством, цены на продукцию, потребляемую ж/д транспортом, формируются в рыночных условиях. В связи с этим сохраняется тенденция к отставанию темпов роста тарифов, от темпов роста цен на продукцию для нужд отрасли", – говорится в ответе УЗ на запрос OBOZREVATEL.

В частности, представители железнодорожного оператора подчеркивают, что в 2017 году по сравнению с 1991 годом тарифы на пассажирские перевозки увеличились в 35 раз. При этом цены на дизельное топливо выросли более чем в 72 раза, рельсы – 139 раз, электроэнергия – 62 раза.

В то же время представители "Укрзалізниці" отметили, что не планируют повышать плату за резервирование мест для групповых перевозок пассажиров в 2019 году. Последний раз этот тариф поднимали в июле 2017 года.

По итогам прошлого года соответствующей услугой воспользовались около 1,2 млн человек, из которых – 266,5 тыс. детей.

LIGA.net

Как сообщал OBOZREVATEL, на повышение стоимости резервирования мест для групповых перевозок резко негативно отреагировали в сети – украинцы возмущены новыми тарифами. По словам пользователей, ситуация выглядит очень пессимистично для внутреннего туризма Украины.

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