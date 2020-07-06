“Подогнать” курс гривны и повысить инфляцию: Смолий рассказал, что от него хотел Кабмин

Яков Смолий рассказал, что от НБУ требовали повысить инфляцию и снизить курс гривны . НБУ

Министр экономического развития Игорь Петрашко требовал от Нацбанка "подогнать" курс гривни и уровень инфляции под параметры макроэкономического прогноза Кабмина.

Об этом рассказал экс-глава Нацбанка Яков Смолий в интервью LB.ua. По его словам, с весны, когда начался кризис и были введены карантинные ограничения, надо было что-то делать с экономикой.

"Мы проводили встречи, советовались. Сколько мне звонили из Офиса президента с вопросами, когда мы уменьшим учетную ставку: "Весь мир снижает, а вы чего нет? Нам нужно дешевые ресурсы", – поделился Смолий.

Как он рассказал, на одном из совещаний с участием президента, премьер-министра, министров, советников президента, Петрашко отметил, что в макропрогнозе Кабмина заложена инфляция 11% и учетный курс доллара к гривне – 29 или 30.

“А Национальный банк ставит себе целью инфляцию 5% +/- 1 процентный пункт и дает рынку устанавливать курс 27. Это влияет на доходную часть бюджета. А им надо сделать так, чтобы курс и инфляция были именно такими. Извините, но это разговор не на профессиональном уровне", – сказал экс-глава НБУ.

По словам Смолия, конкретных требований запустить станок и напечатать гривну Нацбанку не выдвигали.

"Но в целом, во время очередного большого совещания, кто-то бросал месседж, почему, например, Национальный банк не может помочь покрыть дефицит бюджета? Мол, все страны так делают – Соединенные Штаты, Китай, Германия. Мы пытались объяснять, что это страны, валюта которых свободно конвертируется, входит в корзину валют Международного валютного фонда. Они могут печатать, потому что их доллары скупят. А мы выпустим эмиссионную гривню, и какие будут последствия? Гривни станет больше, а размер экономики останется тот же. Это означает, что вырастут цены", – пояснил Смолий.

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