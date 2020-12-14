Сначала исчезла вода, а теперь подняли цены: жители Крыма жалуются, что "не об этом мечтали"

Крымчане стали жаловаться на резкий рост цен на продукты. По их мнению, за последние дни цены на полуострове скакнули на 20%. Кроме этого, жители полуострова не имеют постоянного водоснабжения, во многих городах и поселках вода подается по графику, а ее качество не соответствует никаким нормам.

Оккупационные "власти" идут на крайние меры – теперь они взялись осушать реки и озера, а также бурить скважины, чтобы спасти ситуацию. А вот хваленые новые дороги уже начали рассыпаться. Подробнее о том, на что жалуются крымчане, читайте в материале OBOZREVATEL.

Высохли водохранилища, теперь взялись за реки

Одна из основных проблем для жителей полуострова – это отсутствие пресной воды. Если еще два-три года назад ни "власти", ни часть жителей не хотели признавать, что без днепровской воды им не прожить, то теперь с изменением климата и осушением водохранилищ на полуострове назревает катастрофа.

Крымский блогер Заир Баккал регулярно показывает, как на глазах мелеют крымские водохранилища. Буквально на днях он побывал на Симферопольском водохранилище, где, по его словам, запасов воды осталось 5-7% от того, что было. Местные рыбаки уже на машинах заезжают по бывшему дну водохранилища к кромке воды и ловят остатки рыбы.

Рыбаки теперь ходят по дну Симферопольского водохранилища Скрин видео Заир Баккал

Воды в водохранилище осталось 5-7% Скрин видео Заир Баккал

Уже с 14 декабря из-за падения уровня воды в водохранилищах жителям Ялты воду будут давать по графику – 3 часа утром и 3 часа вечером.

В селе Скалистое Бахчисарайского района воду и вовсе подают всего по 30 минут в день. Теперь тут собираются перейти на воду с соседнего озера.

Также на полуострове активно бурят скважины. Например, в следующем году Симферополь хотят полностью перевести на водоснабжение из подземных вод. Правда, насколько хватит воды из-под земли сказать трудно, ведь ее запасы небезграничные.

Еще одно ноухау – строительство водосборников из местных рек. Так в районе реки Бельбек день и ночь прокладывают трубы и строят гидроузел. Его планируют наполнять водой из Бельбека и по трубам направлять в Симферополь.

Строительство нового гидроузла возле реки Бельбек идет день и ночь Скрин видео

Правда, сам Бельбек больше похож на широкий ручей. Расчет только на то, что во время таяния снегов река станет полноводнее и из нее можно будет отобрать часть воды. Сами "власти" заявляют, что готовят строительство опреснительных установок в Ялте, Судаке, Керчи, Феодосии.

Река Бельбек, из которой хотят забирать воду Скрин видео

Ну, а пока вода в Крыму становится на вес золота. Поэтому людям запрещают пользоваться собственными скважинами, также ввели пеню за просрочку оплаты коммуналки, и будут отключать от водоснабжения за долги.

Крымчане из-за проблем с водой очень недовольны туристами. По их мнению, именно из-за них местные жители вынуждены страдать. "Нам воду подают по графику, она вонючая, грязная. Часто ее просто отключают. А для приезжих в санаториях, пансионатах, отелях все есть круглые сутки! Это как понимать? То есть они зарабатывают за счет нас. Многие из простых людей тоже сдают свои комнаты в домах приезжим, чтобы хоть какую-то копейку заработать. И приходится воду экономить, запасаться ведрами и баками. А чем мы хуже", – возмущается жительница Ялты Ирина Ковальчук.

Крымчанам приходится запасаться водой

"У нас все проблемы из-за этих владельцев гостиниц. И из-за приезжих. Москвичи в Крым понаехали, квартиры тут понакупали, жить собрались. Новые дома для них построили, и теперь нам, коренным жителям полуострова, не хватает воды. У них все есть, а мы мучаемся. Ради них уже всю землю в Крыму своими скважинами истыкали. Нам скважины бурить запрещают и даже отбирают, а эти на джипах по нашим улицам разъезжают. Мы не о том мечтали, когда тут власть менялась", – уверена Светлана Шиманская из Алупки.

Сливают драгоценную воду

Несмотря на то, что с водой на полуострове дефицит, коммунальные службы не экономят. Так, в Керчи просто сливали на улицу чистую воду из огромных баков, которые нужно было поменять. Жители города возмущались, что коммунальщики, видимо, не в курсе проблем полуострова.

Керчь, коммунальщики сливают драгоценную воду Facebook Доска позора Ялты

Также в Ялте регулярно по улицам в частном секторе течет вода. "Постоянно прорывает трубы, и вода течет по несколько дней. Тут они не подсчитывают убытки, а нам воду строго по графику подают", – возмущается местный житель Иван Лавринюк.

В Ялте возле пансионата "Чайная Горка" три дня текла вода. "Текут миллионы [литров] воды в никуда. При том, что в Крыму осталось мало воды. Затоплены соседние дворы и колодцы канализации. Вероятно, этой водой из "левой" трубы пансионат пользовался для наполнения бассейна, поэтому и не пускает к себе коммунальщиков. А те особо и не стремятся туда попасть", – сообщает Татьяна Орлова.

Та же история в Алупке. "Сегодня ночью тонны воды в городе Алупка водоканалом были спущены в море, улицы до сих пор мокрые. И это все на фоне пустых водохранилищ!" – сообщил Дмитрий Лебедев.

В Алупке воду не экономят Facebook Доска позора Ялты

Дороги начали сыпаться

После грандиозного строительства новой трассы "Таврида" и объездных дорог жители Крыма стали замечать, что новенький асфальт рассыпается, сама дорога местами напоминает стиральную доску, а земляные возвышения рядом с дорогой сыпятся. И это только начало зимы.

Блогер Заир Баккал на своем YouTube-канале показал, что происходит на новой объездной трассе вокруг Симферополя на отрезке Дубки – Левадка. В нескольких местах видны промывы, сыпятся камни, из-за этого ограждения буквально уходят под землю.

Так теперь выглядит лестница возле трассы Facebook Заир Баккал

Дорога рассыпается прямо рядом с полотном Facebook Заир Баккал

По его словам, эту трассу торжественно открывал так называемый глава Крыма Аксенов еще летом. Но дорога так и не сдана в эксплуатацию. А сам глава "Крымских дорог" сейчас находится под следствием.

Продукты резко подорожали

А в последние дни жители Крыма начали активно жаловаться на рост цен на полуострове. Говорят, что следить за ними просто не успевают. "Масло растительное было 80, стало 120, сахар – 40-60 рублей, яйца – 50-70. Да, нормально так, незаметненько", – пишет Екатерина Маковецкая.

А Елена Винокурова уточняет, что еще недавно масло было по 45 рублей. Еще одна жительница Ялты сообщает, что недавно покупала яйца по 90 рублей, и продавцы предупредили, что следующая партия будет еще дороже.

Татьяна Проданюк возмущается, что уже даже сода по 78 рублей. "Это мы откуда ее везем?" –спрашивает женщина.

Жительница Алушты, блогер, которая ведет на YouTube свой канал "Семейка А из Крыма", 9 декабря сняла видео из одного из магазинов города, где показала ценники.

По ее словам, за последние дни на полуострове цены выросли до 20%. Кстати, среди продуктов в этом магазине есть и украинские бренды, такие как "Чумак".

В крымском магазине есть и украинские товары Скрин видео

Рис тут стоит 56 руб (21 грн) за кг обычной крупы и 90 руб (34,6 грн) за кило пропаренного.

Бутылка растительного масла (0,9 л) – от 99 руб. до 125 руб. (38 –48 грн).

Гречка (0,9 кг) – 84 руб. (32,3 грн).

Макароны (0,4 кг) – 55 руб. (21,1 грн).

Макароны Скрин видео

Сливочное масло

Растительное масло

Молоко

Сахар

Картошка (1 кг) – 38 руб. (14,6 грн).

Бананы (1 кг) - 94 руб. (36,1 грн).

Помидоры (1 кг) – 162 – 176 руб. (62,3 – 67,6 грн).

Белокочанная капуста (1 кг) – 21 руб. (8 грн).

Сахар (на развес 1 кг) – 56 руб. (21,5 грн).

Пачка масла (200 гр) – 142 – 182 руб. (54,6 – 70 грн).

Сметана

Картошка

Яблоки

Яйца

Яйца (десяток) – 93 руб. (35,7 грн).

Сметана (в стаканчике в зависимости от жирности) – 75- 114 руб. (28,8 – 43,8 грн).

Сметана в пакетике 20% (0,4 кг) – 89 руб (34,2 грн).

Молоко в бутылке (в зависимости от жирности) – 77 – 94 руб. (29,6 – 36,1 грн).

Сыр твердый – 589 – 741 руб. (226,5 – 285 грн).

Куриная тушка (1 кг) – 291 руб. (111,9 грн).

В итоге, жизнь на полуострове с каждым месяцем становится сложнее. К тому же раньше крымчане могли позволить себе съездить за покупками перед большими праздниками хотя бы в соседнюю Херсонскую область и приобрести на материковой Украине более дешевые продукты. Теперь же из-за коронавируса поездки из Крыма стали намного сложнее. На одни тесты, чтобы доказать, что ты здоров, уйдет много средств.