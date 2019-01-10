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''Поднимем наш флаг над Кремлем'': в Украине предрекли судьбу Крымскому мосту

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Украине не стоит отбирать Крымский мост у России сразу после деоккупации полуострова. В таком случае мы уподобимся оккупантам.

Такое мнение в эфире ObozTV выразил эксперт государственного управления в сфере градостроительства Виктор Глеба. По его словам, переход Крымского моста Украине возможен только в случае полного уничтожения России.

"Крым – наш, но мост-то нет. Когда мы захватим, победим, поднимем украинский флаг над Кремлем – вот тогда все будет наше", – заверил Глеба.

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Он пояснил, что в случае деоккупации полуострова, с юридической точки зрения Украина может рассчитывать только на часть Крымского моста. Речь идет о пролете между Керчью и Тузлой.

Крымский мост

Крымский мост

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 мая 2018 года оккупанты провели официальную церемонию открытия автомобильной части Крымского моста. 16 мая по ней запустили движение.

Ранее на морском участке между Тузлинской косой в процессе опускания опоры в воду упал один из железнодорожных пролетов Крымского моста.

14 ноября в Крыму при строительстве подходов к железнодорожной части Крымского моста были повреждены две трубы местной ТЭЦ.

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Темы
Аннексия КрымаПрямая трансляцияЭфиры Oboz TVРоссийско-украинский конфликт
Персона
Виктор Глеба
Место
Украина
Теги
Крымский мостКрымНовости КрымавойнаКонфликт УкраинаРоссия
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Шавки-пустобрехи,это порода рагулей,пена от ""революции быдлости""живущая в своем нереальном мирке,как дауны примерно.
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Слушайте, ну это же просто очередная клиника... Понятно, что больше говорить нечего, но, обоз, зачем это печатать??
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Диагноз "МАНДАйн" остатка свiдомого мозока прогрессирует с геометрической прогрессией!!!
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