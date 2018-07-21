Подлый супермаркет: должны ли украинцы платить за разбитые бутылки и как обманывают

Украинское законодательство гарантирует права всех потребителей. Супермаркеты и магазины находятся в проигрышном положении – вину покупателя им нужно доказывать, а вот простой посетитель по умолчанию прав. Что делать, если в супермаркете продали испорченный товар, на выходе заставляют показать личные вещи, и купить разбитую бутылку вина? Ответы на эти и другие вопросы читайте в материале OBOZREVATEL.

Платить или нет: что делать с поврежденным товаром

Если товар поврежден до того момента, как вы заплатили за него, уверен юрист Александр Плахотник, оплачивать покупку не нужно. Так, согласно ст. 17 закона Украины "О защите прав потребителей", магазинам и супермаркетам запрещено принуждать потребителя покупать ту продукцию, которая не соответствуют "необходимому уровню качества". Фактически, до того момента, как вы оплатили покупку, за состояние товара отвечает его собственник – магазин или супермаркет.

"Если вы, например, разбили бутылку, охранник чаще всего спрашивает "вы будете оплачивать?", и тут уже зависит лично от вас. Если скажите, что будете, конечно, он отнесет бутылку на кассу и пробьет вам тот товар, который вы не можете использовать, но у вас всегда есть право отказаться", - поясняет юрист.

Так, заставить оплачивать товар супермаркет или магазин не имеет право. В случае, если администрация считает, что товар повредили умышленно, они могут зафиксировать факт, но не выпускать из магазина и требовать оплатить его не имеют права.

Есть и обратная стороны, отмечает Плохотник. До того момента, как вы оплатили покупку, использовать товар нельзя. То есть если покупатель, например, съел банан, выпил напиток или играясь повредил игрушку прямо в торговом зале, администратор может вызвать полицию и настаивать на составлении протокола. Пользоваться товаром можно только после того, как вы его оплатили.

"Но даже в этом случае заставить оплатить покупку супермаркет не имеет право. Фактически, закон занимает сторону потребителя. Конечно, злоупотреблять этим правом не стоит. Но чисто для понимания: охрана не имеет права осмотреть сумочку, заставить оплачивать. Они могут только попросить и вызвать полицию", - рассказывает Александр Плахотник.

В то же время, если вам продали товар, который не соответствуют стандартам качества или поврежден, вы имеете право потребовать от супермаркета вернуть вам деньги либо заменить его на другой. Если же администратор отказался, в первую очередь нужно попросить книгу жалоб и описать сложившуюся ситуацию, оставив свои контактные данные. Следующий шаг – обратиться в Службу защиты прав потребителей, правоохранительные органы.

"Чаще всего в крупных супермаркетах есть "горячие линии", рассказывает эксперт в сфере защиты прав потребителей Марк Полубей. Компании в первую очередь заинтересованы в том, чтобы покупать остался довольным. "Бывает такое, что в отдельном супермаркете не очень адекватный руководитель. Это не значит, что вся сеть такая. Чаще всего они совсем меняют свою риторику, если при них же начать звонить в центральный офис", - рассказывает эксперт.

Отравился в супермаркете: кому жаловаться

Главное – сохранять чеки. Если из-за некачественного продукта покупатель получил отравление, единственный способ доказать вину магазина или супермаркета – показать чек и справку от врача. Медик в своем диагнозе должен указать возможную причину отравления. Более того, если пациент сам назвал место, где он приобрел некачественную продукцию, врач может направить жалобу в санэпидемстанцию.

"Первый шаг – прийти в магазин с письменным заявлением, копией диагноза и чека. Если магазин примет решение действовать по-хорошему и возместит вам весь ущерб, конфликт можно считать исчерпанным. Если нет, можно обращаться в суд. Но тут нужно понимать, что суд – дело долгое и затратное. Иногда эффективнее написать пост в социальной сети и тэгнуть официальную страницу супермаркета, чем подавать в суд", - рассказывает Александр Плахотник.

Что еще нужно знать:

Оставлять ли сумку в камере хранения? Нет! Закон этот вопрос не регулирует, но в действующем постановлении Кабинета министров №833 четко сказано: "Обеспечить доступ потребителей к торговым объектам без оставления на сбережение личных вещей, кроме случае, если такие вещи реализуются в таких торговых точках". То есть заходить с сумочкой, рюкзаком в супермаркет или даже секонд-хэнд можно, если в этом магазине не продаются такие же вещи.

Более того, стоит учитывать, что чаще всего супермаркеты защищают себя от ответственности за утерю вещей с помощью специальных табличек. По закону камеры хранения можно использовать по желанию, но на практике охраннике злоупотребляют своим правом и пытаются заставить покупателя оставить сумку в камере. Но за сохранность вещей в такой камере ответственность никто не несет.

Нужно ли показывать охраннику свои вещи? Нет! Закон об "Охранной деятельности" четко гласит: охрана имеет право осматривать вещи только с согласия их владельцев. Более того, в законе речь идет о режимных объектах, а супермаркет – общественное место. То есть можно смело отказываться от осмотра личных вещей. Если же охрана не позволяет выйти из магазина – сразу вызывайте полицию. После того, как вы покажете вещи правоохранителю и докажите, что ничего не воровали, можно сразу же писать заявление в полицию на незаконное ограничение свободы сотрудниками супермаркета/магазина.

Что если в чеке обнаружился лишний товар? Выяснять ситуацию лучше сразу на кассе. Если же вы обнаружили в чеке "лишнее" уже дома – возвращайтесь в супермаркет и просите кассира вернуть деньги. Если он откажется, вызывайте администратора, полицию и требуйте, чтобы правоохранители просмотрели запись видеокамеры, на которой будет видно, что вы оплатили товар, который на самом деле не получили.

Если поскользнулся, должен ли супермаркет возмещать ущерб? Украинцы очень редко обращаются в суд с подобными исками, поясняет Александр Плахотник. Главное здесь – получить показания свидетелей и вызвать скорую прямо в супермаркет. Если вы поскользнулись, например, из-за влажных полов и рядом не было таблички с предупреждением, суд вполне может занять вашу сторону.

"Важно все документировать – взять номер свидетеля, зафиксировать отчет медиков, получить чеки на все. Но не надо сразу идти к адвокату и писать заявление в суд. Попробуйте сперва написать заявление на имя директора магазина, обратиться к высшему руководству. Если это не поможет, тогда уже можно пойти в суд и там отстоять свои права. Но нужно понять, что это не способ заработать. Суд будет длиться долго, больших компенсаций ждать не стоит. Скорее это шанс отстоять свои права", - поясняет эксперт.