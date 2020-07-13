Подключиться к электросетям в Киевской области теперь можно онлайн

Киевоблэнерго в составе ДТЭК упросил процедуру присоединений к электрическим сетям. По информации компании, долгое время причиной жалоб жителей Киевской области и застройщиков была именно длительная и сложная процедура присоединения к сетям.

"Раньше все оформление документов происходило оффлайн, в бумажном виде. Чтобы оформить подключение к сетям, клиентам было необходимо приходить в районное подразделение электросетей или центра обслуживания от 5-ти до 12-ти раз. Это неприемлемая ситуация. Мы понимаем потребности современных клиентов, поэтому перевели услугу в онлайн. Начиная с ноября 2020 года, каждый желающий может воспользоваться электронной формой у нас на сайте, подать заявку на стандартное подключение и отслеживать статус ее выполнения", - отметил генеральный директор Киевоблэнерго Виталий Шайда.

По информации ДТЭК Сети, онлайн-формой подачи заявки на присоединение уже воспользовалось 2700 клиентов. Больше всего заявок подано в Киево-Святошинском и Ирпенском районах.

Как подчеркнул Виталий Шайда, продолжительность выполнения стандартных подключений снизилась в три раза - с 63 дней в 2018 году до 26 дней в январе-мае 2020 года. Законодательством предусмотрено 45-60 дней на такую процедуру.

В планах ДТЭК – запустить возможность подачи заявки на присоединение через мобильное приложение "МережіОнлайн", которое ДТЭК Сети запустит до конца лета 2020 года.

Напомним, ранее в компании сообщили, что срок ликвидации аварий за год сократился вдвое - с 5-8 до 2-4 часов, также были реконструированы две большие подстанций в Ирпене и Вышгороде, отремонтированы около 4882 км линий 0,4-110кВ.

Как ранее сообщалось, ДТЭК Сети развивает бизнес по распределению электроэнергии и эксплуатации электросетей в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Донецкой и Одесской областях.