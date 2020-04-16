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16 апреля • обновлено в 11:47
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Поддержка экспорта должна быть ключевым пунктом антикризисного плана правительства – Гончаренко

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Поддержка экспортоориентированных отраслей должна стать ключевым пунктом антикризисного плана правительства, ведь потеря экспорта грозит коллапсом в экономике страны. Об этом заявил народный депутат Украины, член фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

"Это должен быть один из главных разделов антикризисного плана правительства – поддержка экспортно отраслей", – сказал Гончаренко.

По его словам, потеря экспорта будет означать резкое уменьшение притока валюты в страну, что повлечет падение национальной денежной единицы и фактически приведет к финансовому коллапсу.

"Без этого (поддержки экспорта. – Ред.) у нас будут большие проблемы. Потому что все страны пытаются бороться за экспорт, поскольку это рабочие места, иностранная валюта и поддержка национальной денежной единицы. Его потеря означает падение национальной денежной единицы. Это фактически коллапс", – сказал Гончаренко.

Напомним, ранее президент ICC Ukraine Владимир Щелкунов заявил, что поддержка экспорта в период кризиса должна быть приоритетом для власти, поэтому важно обеспечить нормальные условия для логистики, а также подчеркнул, что стабильная работа экспортоориентированных предприятий позволит Украине выстоять во время мирового экономическо-финансового кризиса.

В свою очередь экс-министр промполитики Валерий Мазур отметил необходимость предоставить сейчас приоритет в обслуживании на железной дороге и в портах предприятиям-экспортерам, которые обеспечивают приток валюты в страну.

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Мир Миру
Мир Миру
НАРЕШТІ, в "Європейській солідарності" заговорили правильно.
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Экономика

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