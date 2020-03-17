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17 марта • обновлено в 10:54
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Поддержка бизнеса в условиях кризиса: министр экономики Петрашко рассказал о приоритетах

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Кандидат на должность министра развития экономики торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко рассказал об основных приоритетных направлениях работы министерства – это поддержка украинского бизнеса в условиях кризиса.

Об этом он заявил во вторник, 17 марта, во время выступления в Верховной Раде.

Министр экономики Петрашко рассказал о приоритетах

"Вижу приоритетными в экономике два направления: поддержать и сбалансировать украинского производителя в ситуации, когда рынки будут закрываться. Поэтому важно помочь бизнесу сохранить рабочие места, сохранить заработные платы. Второе - это сделать фундаментальные основы, чтобы украинский бизнес чувствовал себя хорошо. Если украинский бизнес в Украине будет хорошо себя чувствовать, то придут и иностранные инвестиции", - подчеркнул он.

Он отметил, что будут проводиться и системные вещи: продолжение политики дерегуляции, уменьшение давления на бизнес. "И сделать, чтобы бизнес минимально общался с государством, а занимался тем для чего он был создан", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер Денис Шмыгаль отмечал, что Украина входит в глобальный экономический кризис, вызванный распространением нового китайского коронавируса в мире.

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Персона
Игорь Петрашко
Место
Украина
Тег
Министерство экономического развития и торговли Украины
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