В Украине еще в марте месяце – в самом начале борьбы с пандемией коронавируса – нужно было начинать поддерживать бизнес кредитами под 0% и отказываться от президентской программы "Большая стройка".

Об этом заявил экс-премьер-министр Украины Владимир Гройсман в интервью "Зеркалу недели". По его мнению, из-за промедления властей сейчас осталось не так много инструментов поддержки.

"В любом случае нужно финансовым ресурсом поддержать экономику. Бизнесу сегодня очень тяжело. Безработица растет, доходов у людей нет, социальные пакеты сократили. То есть были приняты абсолютно неправильные управленческие решения. Это все нужно менять. Не надо давать бизнесу кредиты под 9%, чтобы они платили этими деньгами людям зарплаты. Нужны были кредиты под ноль и никакой "Большой стройки". Нужны налоговые каникулы для бизнеса, плюс — искать другие компенсаторные механизмы", – сказал Гройсман.

Экс-премьер отметил, что если власти не начнут поддерживать предпринимателей, бюджет и дальше будет терять доходы.

"Но только, не помогая, мы теряем не только доходы, а и сам бизнес. Если мы не поддержали предприятие, то оно упало вместе со всеми своими рабочими. Все просто на самом деле. Можно сделать реструктуризацию долгов, да, масса вариантов. Но вместо того, чтобы искать оптимальный, правительство начало напрягать людей кассовыми аппаратами. Безусловно, в больших супермаркетах это нужно сейчас, потому что там банально уходят от налогов. Но скажите, на рынке небольшой громады время ли сейчас грузить предпринимателя, который еле сводит концы с концами? Где он возьмет деньги на бухгалтера и кассовый аппарат?" – заключил политик.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 ноября монобольшинство Верховной Рады во второй раз провалило законопроект №4313-Д, который предусматривает отсрочку на 1 год обязательного использования РРО для физлиц-предпринимателей.

В тот же день в центре Киева возникли потасовки участников акций протеста с полицией: у здания Кабинета министров протестовали предприниматели и представители бизнеса "Кабмин на карантин!", а возле Верховной Рады протестовали предприниматели с требованием отменить карантинные ограничения для малого и микробизнеса, а также принять законопроекты, направленные на защиту упрощенной системы налогообложения.

Позже стало известно, что президент Владимир Зеленский и сотрудники ОПУ возьмут на контроль ситуацию с обязательным введением кассовых аппаратов (РРО).