"Поддерживаем мужество Украины": США взбунтовались против Трампа из-за помощи Киеву

Американские сенаторы уверены, что Конгресс Соединенных Штатов санкционирует выделение военной помощи Украине, даже если президент Дональд Трамп откажется ее разморозить.

"Если он решит не тратить эти деньги, я абсолютно уверен, что обе партии Конгресса проголосуют за их переассигнацию", – сообщил сенатор-республиканец Рон Джонсон, передает Reuters.

Сенатор из Демократической партии Крис Мерфи также отметил, что Киеву следует выделить деньги.

Оба сенатора недавно совершили визит в Европу и посетили Украину.

По словам Мерфи, на встречах с украинскими чиновниками было ясно, что у них нет полного понимания, почему деньги могут не дойти до Киева.

Он добавил, что украинцы поднимали этот вопрос на каждой встрече с американскими законодателями.

При этом оба сенатора заявили, что пытались убедить Киев в том, что Конгресс поддерживает страну, сталкивающуюся с российской агрессией.

"Независимо от того, что делает президент, Конгресс США с вами, и мы поддерживаем мужество украинского народа", – резюмировал Джонсон.

Конгресс Соединенных Штатов санкционирует выделение военной помощи Украине, даже если президент Дональд Трамп откажется ее разморозить

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 июля стало известно, что сенат Конгресса США одобрил проект военного бюджета, который предусматривает $300 млн (7,8 млрд грн) военной помощи Украине.

Из этой суммы $100 млн доступны для летального вооружения. Проект направлен на предоставление Украине ракет для систем береговой охраны и противокорабельных ракет.

В Палате представителей Конгресса рассматривалась своя версия проекта оборонного бюджета, которая предусматривает выделение Украине $250 млн военной помощи.

До этого экономический советник посольства США в Киеве Джон Шютте сообщил, что в 2019 году Украина получит от Штатов 695 миллионов долларов технической помощи на программы по безопасности и обороне, борьбу с коррупцией, реформу энергосектора, охрану труда и гуманитарную помощь.

Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер ранее объявил, что Украина может получить летальное оружие для самозащиты как в пределах принятого Конгрессом финансирования, так и в рамках прямых закупок.

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