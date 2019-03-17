Поддельные чеки и товары: украинцам объяснили, как с этим бороться

Перед тем, как купить тот или иной товар в интернете, надо проверить, какой юридический адрес у магазина. Так потребитель будет знать, куда обращаться в случае обнаружения подделки или недостатков.

Об этом в эфире ObozTV рассказал исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмеянов. Он отметил, что при покупке в обычном магазине, нужно проверять документы и чеки.

"Когда вы что-то покупаете через интернет-магазин, то читайте отзывы, проверьте юридический адрес. Чтобы проверить, можно позвонить по опубликованному номеру и спросить, куда можно вернуть товар. Если вам ответят, что это "конфиденциальная информация", то тут все ясно, покупать не стоит. В обычном магазине смотрите документы, чтобы как минимум вам не выдали поддельные чеки, осматривайте товар. К технике, например, всегда должна быть инструкция по эксплуатации и фискальный чек", – сказал он.

Лучше и безопаснее делать покупки в больших супермаркетах, отметил эксперт. Чеки, которые там выдают, попадают на контроль налоговой службы, добавил он.

"В маленьком магазине все на уровне продавца или владельца, – он как решит, так и будет. А вот в супермаркете вам выдадут чек и он попадет на контроль налоговой. По нему вы сможете написать жалобу в контролирующие органы. В маленьком магазине вы никуда не напишете", – сказал Несмеянов.

Защищать права потребителей должно государство, убежден эксперт. Если государственные службы отстраняются от контроля, ситуация приобретает хаотическое явление, объясняет он.

"Государство должно участвовать в процессе и защищать права потребителей. Наши права зафиксированы в конституции, в законодательных актах. Если государство, как сегодня, отстранилось от контроля, ситуация приобретает беспорядочного характера", – сказал Несмеянов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинцев предупредили о новой схеме обмана, в которой мошенники используют липовые онлайн-магазины. В частности, аферисты усыпляют бдительность покупателей и предлагают не платить заранее, а воспользоваться наложенным платежом.

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