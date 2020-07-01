Подача воды в Крым: Ташева раскрыла дальнейшую тактику России

Россия всячески будет продвигать вопрос поставок воды в аннексированный Крым якобы под видом предотвращения "гуманитарной катастрофы".

Об этом заявила заместитель представителя президента в АР Крым Тамила Ташева, сказано в материале "РБК-Украина". По ее словам, Москва может использовать "гибридную" агрессию с Украиной ради решения проблемы с водоснабжением на полуострове.

Она считает, что РФ может выполнять диверсии на украинских объектах инфраструктуры и использовать своих агентов влияния в местной политике.

Ташева добавила, что подача воды в Крым через Северо-Крымский канал не произойдет.

"Это окончательная позиция не просто нашего представительства, а позиция всех органов власти, включая президента", – заявила Ташева.

12 июня оккупанты запустили подачу в Симферополь артезианской воды из скважин, чтобы покрыть дефицит в водохранилищах. Так они надеются покрыть примерно 1/6 часть потребности города.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее крымчанка, активистка и украинский публицист Лариса Волошина пояснила, что Украина, согласно международному законодательству, может не обеспечивать водой Крым, поскольку имеет право перекрывать инженерные сооружения.

По ее словам, украинская власть должна понимать, что Кремль может использовать политическую составляющую этого вопроса.