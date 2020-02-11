"Вода будет для граждан Украины": Арахамия назвал условия компромисса по Крыму

Подача воды в аннексированный Крым в обмен на вывод российских войск из Донбасса может стать "допустимым компромиссом".

Такое заявление в эфире "Прямого" сделал глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Он подчеркнул, что это его личное мнение.

"Если дать воду в Крым, то будем иметь большое преимущество в переговорах по Донбассу – моя личная позиция, я буду считать это достаточным компромиссом. Я на такое бы пошел, потому что в Крыму водой будут пользоваться граждане Украины.

Если это будет обмен, что они отходят в Ростов, мы устанавливаем контроль над границей, я бы на такое пошел", – сказал политик.

Давид Арахамия высказался о подаче воды в Крым delo.ua

Напомним:

Ранее глава бюджетного комитета Верховной Рады, народный депутат от партии "Слуга народа" Юрий Аристов озвучил идею зарабатывать, продавая воду в аннексированный Крым.

Имея в виду полуостров, он сказал о продаже "в Россию", однако потом исправил свою ошибку.

Позже он заявил, что вопрос продажи воды в Крым больше не обсуждается.

Как сообщал OBOZREVATEL, Парламентская ассамблея Совета Европы потребовала у России вернуть Крым Украине. Требование было выдвинуто рядом стран-членов организации в резолюции по мониторингу выполнения своих обязательств, которую приняли депутаты ПАСЕ.

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