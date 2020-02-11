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11 февраля • обновлено в 20:04
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"Вода будет для граждан Украины": Арахамия назвал условия компромисса по Крыму

3.1т
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Подача воды в аннексированный Крым в обмен на вывод российских войск из Донбасса может стать "допустимым компромиссом".

Такое заявление в эфире "Прямого" сделал глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Он подчеркнул, что это его личное мнение.

"Если дать воду в Крым, то будем иметь большое преимущество в переговорах по Донбассу – моя личная позиция, я буду считать это достаточным компромиссом. Я на такое бы пошел, потому что в Крыму водой будут пользоваться граждане Украины.

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Если это будет обмен, что они отходят в Ростов, мы устанавливаем контроль над границей, я бы на такое пошел", – сказал политик.

Давид Арахамия высказался о подаче воды в Крым

Давид Арахамия высказался о подаче воды в Крым

delo.ua

Напомним:

Как сообщал OBOZREVATEL, Парламентская ассамблея Совета Европы потребовала у России вернуть Крым Украине. Требование было выдвинуто рядом стран-членов организации в резолюции по мониторингу выполнения своих обязательств, которую приняли депутаты ПАСЕ.

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Автор
Богдана Васильченко
Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт Аннексия Крыма
Персона
Давид Арахамия
Место
Украина
Теги
Донбасс Крым политика Крым без воды Новости Крыма Партия Слуга народа
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Бойко Владимир
Бойко Владимир
Так этого еще в 15 требовали россияне, крым их и живем дальше, Продавай свою квартиру по компромисам.
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Хороший способ демонстрации своей продажности. С этим понятно, крестик ему на лбу поставьте. Следующий!
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ой скоро вышвырнут их пинками в лучшем случае))))))
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