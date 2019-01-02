Подача деклараций в 2019 году: кто обязан указать доходы

Государственная фискальная служба сообщила, что в Украине стартовала кампания декларирования гражданами доходов, полученных в течение 2018 года.

По новым правилам в декларацию обязаны включить и самостоятельно уплатить налоги получатели вознаграждений и других выплат, начисленных в соответствии с условиями гражданско-правового договора в случае, если такие доходы получены от физических лиц-плательщиков единого налога четвертой группы, говорится на сайте ДФС.

Декларация об имущественном состоянии и доходах подается по месту своего налогового адреса в один из следующих способов: лично или уполномоченным на это лицом; почтой с уведомлением о вручении и с описью вложения; средствами электронной связи в электронной форме.

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Представители Государственной фискальной службы также напоминают, что в течение 2019 года имеют право подать декларацию с целью получения налоговой скидки граждане, которые понесли расходы:

в пользу отечественных учреждений дошкольного, внешкольного, общего среднего, профессионального (профессионально-технического) и высшего образования для компенсации стоимости получения соответствующего образования такого налогоплательщика и/или члена его семьи первой степени родства;

в виде арендной платы по договору аренды жилья (квартиры, дома), оформленным в соответствии с требованиями действующего законодательства, в случае если такой плательщик имеет статус внутренне перемещенного лица.

Как сообщал OBOZREVATEL, в рамках выполнения поручения премьер-министра Владимира Гройсмана по контролю за предотвращением уклонения от уплаты ЕСВ в Пенсионный фонд Государственная фискальная служба усилила меры по детенизации заработных плат.

В результате проверок предпринимателей, которые нелегально выплачивали зарплаты, в 2018 году доначислили к уплате 607 млн ​​грн налога на доходы физических лиц, 167 млн ​​грн ЕСВ и 26 млн грн военного сбора.