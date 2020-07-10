Под видом грузинского угля "Центрэнерго" будет покупать уголь с неподконтрольных территорий, – Виталий Кропачев

Угольную отрасль Украины лихорадит больше года. Чем завершится нынешний масштабный кризис, не знает никто. Однако уже сейчас можно сказать, что он намного глубже, чем кризис 1989 года, политические и экономические последствия которого стали катастрофическими и для горняков, и для огромной страны, вскоре канувшей в лету.

24 июня под Офисом президента начался протест шахтеров. Их претензии к власти обоснованы, поскольку угледобывающие и углеперерабатывающие предприятия страны не по своей вине оказались в сложнейшей ситуации. Если называть вещи своими именами, они в бездонной яме, куда их загнали некомпетентные чиновники и алчные олигархи.

Люди требуют от власти: 1) погасить долги по зарплате им и их предприятиям; 2) обязать энергогенерирующие компании покупать исключительно украинской уголь; 3) принимать кадровые решения, исходя из интересов отрасли, а не магнатов.

Организатором акции стал Независимый профсоюз горняков Украины. Сначала на Банковую приехали представители государственной шахты "Надежда" Червоноградского района Львовской области, они просили президента Зеленского разобраться, почему ПАО "Центрэнерго" не погашает 10 миллионов гривен долга за полученный уголь. 29 июня к ним прибыло подкрепление - работники шести угольных предприятий Донецкой, Львовской и Волынской областей. Шахтеры "Селидовоугля", "Мирноградугля", "Добропольеугля" и других предприятий, которые не собираются возвращаться домой, пока их законные требования не будут удовлетворены в полном объеме.

Чем чреват этот протест? Почему люди вынуждены выдвинуть ультиматум о покупке для электростанций отечественного угля? Что вообще происходит в угольной отрасли? Эти и другие вопросы мы задали известному бизнесмену, владельцу компании "Укрдонинвест" Виталию Кропачеву.

"Раньше "Центрэнерго" было основным потребителем украинского угля"

- Виталий Валерьевич, вы давно занимаетесь угольным бизнесом. У вас нет ощущения, что в отрасли наступил полный коллапс?

- Это еще очень мягко сказано. Если вы вникнете в происходящее основательно, начнете характеризовать сложившееся положение дел лишь непечатными эпитетами. Людям пришлось апеллировать к президенту, поскольку именно он еще в декабре прошлого года обещал решить все их проблемы. Потом такое же обещание они услышали от него в феврале на всеукраинской встрече с работниками угольной отрасли. И вот считайте половина лета уже прошла, а воз и ныне там. Не от хорошей жизни горняки приехали в Киев отстаивать свои права. Иного выхода у них просто нет.

Цинизм ситуации заключается в том, что важнейший сегмент энергетической безопасности страны стал изгоем. С начала года не работает большая часть угольных предприятий. Согласно данным Минэнерго, в мае простаивали 95% шахт. Председатель Независимого профсоюза угольщиков Волынец недавно озвучил, что долги государства по зарплате шахтеров с 2016 года по июль 2020 года составляют без малого 1 миллиард гривен. Хотя в конце июня Кабмин выделил на эти цели около 340 миллионов, но это ведь не решило вопрос окончательно. Естественно, люди в отчаянии.

Проблемы, о которых едва ли не кричат сегодня горняки, появились не в одночасье. Они назрели давно.

- Почему остановились украинские шахты?

- Ответ лежит на поверхности. Потому что тем, кто заказывает музыку, выгоднее, чтобы электростанции и ПАО "Центрэнерго" работали на газе или российском угле. А ведь раньше "Центрэнерго" было основным потребителем украинского угля.

- А сегодня "Центрэнерго" - основной должник шахт, плюс еще ряд теплоэлектростанций. Зеленский неоднократно обещал людям решить эти вопросы. 1 июля, выйдя к протестующим, он сказал: "Все сделаем. Дайте мне пару дней, пожалуйста, я сейчас разберусь с "Центрэнерго", почему они не платят деньги. Езжайте домой, к своим семьям – я разберусь".

- Его обещания разобраться в том, что происходит в "Центрэнерго" и вокруг него, так и остались словами. Естественно, людей оскорбляет такое отношение. Так что они настроены на серьезную борьбу, чтобы, во-первых, добиться своей цели, во-вторых, четко дать понять, что не позволят угробить отрасль ни при каких обстоятельствах. Поскольку я вырос в угольном регионе, знаю, что шахтеры слов на ветер не бросают. Они это уже не раз доказали, что до точки кипения ситуацию лучше не доводить. Может сложиться так, что мало не покажется никому.

- Одно из главных требований горняков - запретить импорт электроэнергии из России и Беларуси и поставки российских углей.

- Требование вполне законное. Но у меня возникает вопрос: почему мы говорим о запрете только российского угля? К нам ведь везут уголь еще из Казахстана и Польши. По данным Минэнерго на 3 июля, на складах украинских ТЭС находилось более 2,4 миллиона тонн угля разных марок, в этом объеме есть в том числе и импортный уголь.

Давайте сделаем небольшой экскурс в историю. Известно, что ежегодно в декабре Кабмин принимает постановления "Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуваню, та квот", где указывает перечень товаров, подлежащих квотированию, для завоза на территорию Украины. Цель этого документа — защита отечественного производителя, поскольку наша продукция не всегда конкурентоспособна на мировом рынке. Начнем с декабря 2012 года, когда Кабмином руководил Азаров.

В постановлении отражено семь УКТВЭД (украинская классификация товаров внешнеэкономической деятельности), которые должны квотироваться в наступающем 2013 году. В этот перечень вошли: коксующийся уголь; битуминозный уголь, кроме коксующегося угля; уголь, кроме антрацита и битуминозного угля.

В январе 2014 года, в преддверии войны, правительство обозначило только одну позицию – антрацит. Спустя полгода Кабмин Яценюка издал постановление, где не было ни одного кода УКТВЭД. Однако в 2015-м этот один-единственный КВЭД снова появился. Это была вынужденная мера, поскольку добыча украинского антрацита резко сократилась, ведь основная масса шахт осталась на неподконтрольной территории. С 2016-го по 2020-й происходило то же самое - квота только на антрацит.

При этом в июле 2019 года Кабмин принял постановление №624 "Питання запровадження спеціального мита на окремі товари походженням з Російської Федерації, що ввозяться на митну територію України", в которое 15 апреля текущего года внесли изменения: с 1 мая 2020-го весь импортный российский уголь, кроме антрацита, битуминозного и коксующего угля, облагается 65% пошлиной.

Что после начала войны происходило на электростанциях? В 2017-2018 годах их блоки постепенно перевели на угли марки "Г". Но! При этом внутренний рынок никоим образом не защитили. Вот такие постановления готовит Минэнерго, а потом принимает наш Кабмин.

Еще один интересный момент на тему, в чьих интересах трудятся в поте лица некоторые чиновники. 8 апреля этого года Нацкомиссия по тарифам в сфере энергетики и коммунальных услуг приостановила импорт электроэнергии из России и Беларуси на период карантина. Однако там уверены, что потом импорт необходимо возобновить, чтобы создать конкуренцию на рынке. Правда, в Кабмине пока эту идею отвергли.

Но вернемся к проблеме защиты отечественного производителя и закупки углей на внешнем рынке. Для чего наши частные и государственные предприятия переводили на газовую группу углей? Чтобы потом их остановить, ведь угольные блоки электростанций уже простаивают? Еще раз повторю: ранее украинский производитель угля был хоть как-то защищен, но теперь никаких законов и подзаконных актов на эту тему нет. Выводы делайте сами.

Более того, не выполняется указ президента Зеленского от 2 декабря 2019 года №874/2019 "О введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины "О неотложных мерах по обеспечению энергетической безопасности". Решения об использовании украинского угля при производстве электроэнергии, принятые Антикризисным штабом, игнорируют и "Центрэнерго", и другие участники рынка. Мы продолжаем закупать уголь и электроэнергию у страны-агрессора.

- Многие обвиняют в этом Коломойского.

- Его подпись стоит хоть под одним документом? Нет. Есть подписи определенных людей. Вот они и будут отвечать. Хотя только ленивый в нашей стране не знает о роли Коломойского в судьбе "Центрэнерго" и об истории с увольнением прежнего руководства.

Теперь расскажу об апофеозе этого сюрреализма, так как располагаю инсайдерской информацией. Недавно узнал, что под шумок, пока все внимание переключилось на шахтерские протесты, ПАО "Центрэнерго" подписало контракт о поставках угля из… Грузии с 1 июля. Документы, подтверждающие это, у меня есть.

То есть мы продолжаем гнуть свою линию – игнорировать украинский уголь и покупать чужой. А теперь вашему вниманию несколько цифр. Грузия добывает в среднем 15 тысяч тонн угля в месяц, максимум, что они могут выдать на-гора, - 30 тысяч тонн. Для "Центрэнерго" это мизер. К тому же оговоренное в контракте качество угля не соответствует возможностям грузинского производителя. Угля такого качества в этой стране просто нет.

Тогда зачем затеяли весь сыр-бор? Ларчик открывается просто. Под видом грузинского угля сюда повезут уголь с оккупированных территорий Донбасса. То есть украинские шахтеры будут голодать, а государство тем временем - щедро финансировать так называемые "ДНР" и "ЛНР". Вот как это комментировать? Заодно вспомните о так называемых поправках Геруса, цель которых ясна всем, кроме СБУ, ОПУ и правоохранительных органов.

И еще. Только что СМИ опубликовали новость о том, что "Центрэнерго" планирует взять 1,3 миллиарда гривен кредита для закупки топлива. По словам и.о. гендиректора компании Корчинского, "Центрэнерго" испытывает дефицит оборотных средств, поэтому они обратятся к госбанкам. Так вот, если вы думаете, что "Центрэнерго" планирует покупать украинский уголь, это глубокое заблуждение. Дата заключения договора о покупке грузинского угля – 1 июля. Спустя несколько дней до зарезу понадобился кредит. Вот и сложились все пазлы.

Новый менеджмент, на который так уповали в верхах, ничем не отличается от старого. Методы работы и цели – прежние.

"Принцип "за все хорошее против всего плохого" не работает"

- Протестующих очень возмущает, что до сих пор не назначен профильный заместитель министра.

- Это вообще ни в какие ворота не лезет. Неужели во всей стране до сих пор не нашлось достойного кандидата на эту должность, который смог бы разобраться с этим клубком проблем. Минэнерго называет фамилии каких-то непонятных персонажей, которых горняки не знают вообще, или тех, кто наверняка будет лоббировать интересы определенных бизнес-групп. Честно говоря, это выглядит как издевательство. Такая кадровая политика погубит дело. Может, хватит экспериментов? Да назначьте уже нормального человека, чтобы он отвечал за этот сектор. У нас же сегодня даже спросить не с кого.

- И это тоже усугубляет непростую ситуацию. Эксперты уже вовсю говорят о повышении тарифов на электроэнергию.

- Этому есть объективные причины, связанные со стабильным падением промышленного производства и увеличением объема возобновляемых энергоресурсов.

Не за горами отопительный сезон. А Минэнерго до сих пор не составило не энергобаланс, ни топливный баланс. Зато глупостей, например, остановка атомных блоков, в последнее время наделано немало.

- Во имя чего это сделано?

- Нет ответа, не у кого спросить. За неполный год сменилось два состава Кабмина. И кто знает, сколько их еще будет.

Почему Буславец до сих пор и.о. министра? Стратегический министр в воюющей стране не может быть и.о., это в корне неправильно. Буславец должна стать полноценным министром и взять на себя всю полноту ответственности за состояние дел в энергетике.

Не за горами отопительный сезон, а все совещания у Буславец, по моей информации, сводятся к латанию дыр, а не к решению глобальных вопросов, которые должны рассматриваться кластерно. Это первое.

Второе. Поэкспериментировали с объединением министерств экологии и энергетики и вернулись к старому? И что теперь? Может, надо создать единую систему энергобезопасности страны? Собраться и подумать, как все элементы конструкции соединить в разумную вертикаль управления. Но мы почему-то стремимся выполнить нормы вторых, третьих, четвертых, пятых энергетических пакетов ЕС. Бывший министр энергетики Иван Плачков правильно возмутился: "Ребята, Франция еще первый пакет не подписала, а Украина бежит впереди паровоза". Мы сами себе создаем проблемы, пытаясь подстраиваться под кого-то. Либо действительно не понимаем, что делаем.

- Пытаюсь понять логику. И не нахожу ее.

- А нет никакой логики! Мое глубокое убеждение, что в министерские кабинеты приходят карьеристы, а не профессионалы. Они не собираются что-то строить, не собираются играть в долгую. Они боятся лишь одного, о чем все сегодня говорят, это уже просто витает в воздухе. Что президент не добудет до конца каденции. Соответственно, каждый торопится: "Надо быстрее заработать и сбежать". Как их контролировать, если сегодня один, а завтра другой?

В верхних эшелонах власти нет команды единомышленников. Президент сам признался в этом. Он сказал, что Богдана испортила власть. Хорошо, а нам-то что от этого?

- Ситуация аномальная. То, что происходит в энергетике в целом и в угольной отрасли в частности, случилось по незнанию, по глупости, ради обслуживания чьих-то интересов или это вообще чей-то злой умысел, чтобы ее развалить?

- В качестве ответа приведу простой пример. Наши соседи-поляки бешеными темпами развивают угольную отрасль. Сегодня они пытаются найти рынок дополнительной поставки металлоконструкций для увеличения объема подготовительных работ на шахтах. Потому что единственное, что может снизить себестоимость продукции в угледобывающей отрасли, - это рост объема производства. И это все четко понимают. Но если поляки развиваются, почему мы уничтожаем отрасль? Может, в министерстве, которое должно быть регулятором, начнут думать на эту тему и как-то шевелиться?

- Даже не надейтесь.

- Да мы и не надеемся. Мне реально совершенно без разницы, кто будет профильным замом министра. Буду рад любому, поскольку сегодня в принципе не с кем разговаривать о конкретных вещах. Еще три месяца назад нам обещали, что вот-вот появится зам. Но его до сих пор нет. Должен прийти человек и сказать: "Работаем по следующим правилам. Я их вижу такими. А вы какими?"

Давно пора ввести персональную ответственность каждого, кто возглавляет государственное предприятие или министерство. Мне понравилась идея "слуг народа", чтобы эта категория отчитывалась о проделанной работе в парламентских комитетах.

"Центрэнерго" было доведено до многомиллионных убытков, а Фонд госимущества отстраненно наблюдал за этим, потом раздумывал до конца года, менять ли руководство, а в начале следующего года, когда процессы стали идти с космической скоростью, созрел наконец-то: "Давайте поменяем". Но даже это сделать толком не могут.

- В государственном управлении царит невиданный хаос. Нынешняя власть с ним справится?

- Единственный плюс в том, что президент Зеленский реально хочет построить нормальное государство. Но этот плюс нивелируется минусом – он не знает, как это сделать. Принцип "за все хорошее против всего плохого" не работает. Вот в чем беда.

В исполнительную власть должна прийти команда профессионалов. Там сегодня сплошь новые-старые лица. А КПД нулевой.

Я, покупая какие-то предприятия (неважно что – фабрики, шахты, транспорт, логистику), никогда не знал их управленцев. Наша первая встреча с руководством всегда заканчивалась так: "То, что было до этого, меня вообще не интересует. Я не хочу вникать в то, чем вы здесь занимались. Но с этого момента будете работать по моим правилам. Они такие-то. За их выполнение, а не за то, что было года-полтора назад, будете нести персональную ответственность". А мы все никак не расстанемся с нашей украинской традицией – годами рассказывать, что было до нас. Давайте менять тактику и спрашивать с тех, кто работает сейчас, почему нет налогового и таможенного наполнения бюджета, почему не работают шахты?

Что было до этого, я прекрасно знаю. Меня интересует, чтобы можно было свободно развивать бизнес и реализовывать какие-то проекты в этой стране. Я полностью согласен с одним политиком, который на шоу Шустера высказал здравое предложение: "Если хотите, чтобы здесь что-то развивалось, попытайтесь для начала разобраться в ваших разрешительных документах". У нас же к одному документу нужно приложить еще шесть.

Подытоживая скажу одно: самая большая наша проблема – отсутствие профессионалов во власти и непонимание, что мы строим и от кого хотим не зависеть. Вот и все.

А если вдруг кому-то в министерских кабинетах непонятно, как работает угольная отрасль, готов объяснить. Зимой 2015 года, когда страна вошла в отопительный сезон вообще без запасов угля и кремлевские пропагандисты вовсю трубили, что Украину ждет "холодомор", я был советником вице-премьер-министра. Тогда удалось справиться со всеми вызовами.