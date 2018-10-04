Под угрозой исчезновения: миру предрекли ''шоколадный апокалипсис''

Эксперты прогнозируют, что в ближайшие десятилетия произойдет глобальный шоколадный кризис и к 2050 году шоколад окажется под угрозой исчезновения.

"Производители шоколада переживают не лучшие времена. Какао, из которого производят шоколад – прихотливое растение. Ему необходим влажный тропический климат и тенистые тропические леса, а потому территория, где можно его выращивать, – ограничена", – пишет экономист из бизнес-школы Гренобля Джована Станислевич в материале BBC "Шоколадный апокалипсис – уже не за горами".

Основные плантации какао расположены в Западной Африке, а более половины всего мирового производства приходится на Кот-д'Ивуар и Гану. Однако глобальное потепление усложнило выращивание какао в этом регионе.

При этом деревьям грозят не только климатические изменения, но также болезни и вредители. Из-за них производители какао ежегодно теряют от 30% до 40% продукции.

В частности, этим летом правительство Кот-д'Ивуара объявило о необходимости уничтожить плантацию какао площадью 100 тысяч га, чтобы прекратить распространение вируса. Прежде чем территорию снова можно будет засадить деревьями, должно пройти не менее пяти лет.

Индонезия, которая является третьим по величине в мире производителем какао, также столкнулась с сокращением производства. Основные причины – ухудшение климата и старение какао-деревьев.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые Университета Вашингтона в Сиэтле выяснили, что глобальное потепление вызовет массовый голод не только из-за экстремальных погодных явлений, но также из-за распространения насекомых, вредящих урожаю.