МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета Участвовать
Приз
Регистрация
МирСпорт

Под угрозой исчезновения: миру предрекли ''шоколадный апокалипсис''

1.1тЧитать материал на украинском

Эксперты прогнозируют, что в ближайшие десятилетия произойдет глобальный шоколадный кризис и к 2050 году шоколад окажется под угрозой исчезновения.

"Производители шоколада переживают не лучшие времена. Какао, из которого производят шоколад – прихотливое растение. Ему необходим влажный тропический климат и тенистые тропические леса, а потому территория, где можно его выращивать, – ограничена", – пишет экономист из бизнес-школы Гренобля Джована Станислевич в материале BBC "Шоколадный апокалипсис – уже не за горами".

Основные плантации какао расположены в Западной Африке, а более половины всего мирового производства приходится на Кот-д'Ивуар и Гану. Однако глобальное потепление усложнило выращивание какао в этом регионе.

Новости
"Вспоминают вкус шоколада": в Крыму пожаловались на жизнь под Россией

При этом деревьям грозят не только климатические изменения, но также болезни и вредители. Из-за них производители какао ежегодно теряют от 30% до 40% продукции.

В частности, этим летом правительство Кот-д'Ивуара объявило о необходимости уничтожить плантацию какао площадью 100 тысяч га, чтобы прекратить распространение вируса. Прежде чем территорию снова можно будет засадить деревьями, должно пройти не менее пяти лет.

Индонезия, которая является третьим по величине в мире производителем какао, также столкнулась с сокращением производства. Основные причины – ухудшение климата и старение какао-деревьев.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые Университета Вашингтона в Сиэтле выяснили, что глобальное потепление вызовет массовый голод не только из-за экстремальных погодных явлений, но также из-за распространения насекомых, вредящих урожаю.

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
0
Смешно
4
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги