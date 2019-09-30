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30 сентября • обновлено в 18:59
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/ Рынки и компании

Под ударом люди Путина: США ввели новые санкции против России

6.3т Читать материал на украинском

США в понедельник, 30 сентября, ввели санкции против двух граждан России и трех компаний, которые имели отношение ко вмешательству в американские выборы президента-2016.

Решение приняло Министерство финансов. Как сообщает пресс-служба ведомства, речь идет о Денисе Кузьмине и Игоре Нестерове.

Согласно имеющимся данным, они связаны с "Агентством интернет исследований".

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Иллюстрация. США вводят против России санкции

Иллюстрация. США вводят против России санкции

capital.ua

Компании, как и физические лица, имеют связи с российским бизнесменом, "поваром" президента Владимира Путина Евгением Пригожиным и так называемой фабрикой троллей.

Это Autolex Transport Ltd, Beratex Group Limited (зарегистрированные на Сейшельских островах) и чешская фирма Linburg Industries Ltd.

Под санкции также попали судно St. Vitamin Pleasure Craft и три самолета, принадлежащие этим компаниям.

Путин и Пригожин

Путин и Пригожин

Ведомости

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее:

  • Словакия поддержала продление санкций против России, введенных из-за агрессии на территории Украины.

  • Официальный представитель МИД России Мария Захарова попросила Вашингтон не пугать Москву новыми санкциями. Так российские дипломаты отреагировали на угрозу США ввести дополнительные санкции против РФ за покупку нефти у Венесуэлы.

  • Совет Европейского Союза расширил санкции против России, они будут действовать до 15 марта 2020 года. Речь идет о наказании за подрыв территориальной целостности и угрозы независимости Украины.

  • Оператор "Северного потока-2" компания Nord Stream 2 AG взялась "прогонять" различные сценарии, которые могут случиться при введении санкций.

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Темы
Санкции против России Выборы в США
Место
США
Теги
санкции Новости России экономика
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Александров Сергей
Александров Сергей
Снова ацццкие? Даже смеяться неохота!
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Махов Макс
Махов Макс
Ка цапы,налетай тема ваша! Бгггггаааа
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Махов Макс
Махов Макс
Санкции США, направлены чтобы Ка цап метал икру. Черную и красную. Но ка ЦАП тупой, этого не понимает. Бгггггаааа
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Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
Махов Макс, Бгггггаааа ... Аааа-а-а-а-а ...
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