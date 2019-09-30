Под ударом люди Путина: США ввели новые санкции против России

США в понедельник, 30 сентября, ввели санкции против двух граждан России и трех компаний, которые имели отношение ко вмешательству в американские выборы президента-2016.

Решение приняло Министерство финансов. Как сообщает пресс-служба ведомства, речь идет о Денисе Кузьмине и Игоре Нестерове.

Согласно имеющимся данным, они связаны с "Агентством интернет исследований".

Иллюстрация. США вводят против России санкции capital.ua

Компании, как и физические лица, имеют связи с российским бизнесменом, "поваром" президента Владимира Путина Евгением Пригожиным и так называемой фабрикой троллей.

Это Autolex Transport Ltd, Beratex Group Limited (зарегистрированные на Сейшельских островах) и чешская фирма Linburg Industries Ltd.

Под санкции также попали судно St. Vitamin Pleasure Craft и три самолета, принадлежащие этим компаниям.

Путин и Пригожин Ведомости

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