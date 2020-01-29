Украинцам по-новому пересчитают зарплаты, а о прожиточном минимуме забудут: реформа Кабмина

После начисления министрам и их замам заоблачных выплат зарплат и премий, Кабмин решился взяться и за заработные платы бюджетникам. Однако не стоит радоваться, речь идет не о ее повышении до уровня "министерских", а скорее возможности ее урезать.

По крайней мере, такие перспективы открываются, если Верховная Рада проголосует за правительственный законопроект, который предлагает отвязать зарплаты в бюджетной сфере от прожиточного минимума. Подробнее — в OBOZREVATEL.

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Что такое прожиточный минимум, и как он влияет на размер зарплат

Прожиточный минимум — это базовый государственный социальный стандарт. На его основе украинцам рассчитывается уровень минимальной зарплаты, пенсий, социальных выплат и штрафов.

Сумма прожиточного минимума в Украине рассчитывается по стоимости потребительской корзины, в которую входит минимальный набор продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья и обеспечения жизнедеятельности человека.

Продуктовый набор

Размер прожиточного минимума пересматривается три раза в год, вместе с ним автоматически индексируется размер заработных плат, пенсий и остальных выплат из бюджета. Зарплата и пенсии не могут быть ниже уровня прожиточного минимума, который с 1 января 2020 года составляет 2027 грн.

Еще в ноябре 2019 года в Кабмине заявили, что уровень прожиточного минимума вдвое меньше реального, и на 2020 год он должен составлять 4251 грн. Так появилась задача разработать механизмы для его повышения.

Что предлагают в Минсоцполитике

Главная проблема двукратного увеличения прожиточного минимума, как ни странно, упирается в возможности государственного бюджета. И если на повышение уровня прожиточного минимума средства найтись могут, то дополнительных денег на автоматический перерасчет зарплат бюджетникам, пенсий, соцвыплат и прочего — нет.

Зарплата в Украине

Поэтому власти не придумали ничего лучше, как убрать привязку минимальных зарплат к прожиточному минимуму, а вместо него ввести понятие "минимального должностного оклада в системе оплаты труда", который будет устанавливаться законом о государственном бюджете. К нему будут "привязаны" заработные платы и оклады работников бюджетной сферы, и система оплаты труда в государственном секторе.

Устанавливать "минималку" предлагают исходя из реальных финансовых возможностей страны, то есть, если денег нет, то зарплату бюджетникам в лучшем случае оставят на прежнем уровне, а в худшем вообще снизят.

Единственное, что предлагают оставить в привязке к прожиточному минимуму, это соцвыплаты и пенсии.

Бюджетникам смогут платить меньше

Учитывая отвязку уровня минимальной зарплаты для работников бюджетной сферы от прожиточного минимума, даст возможность Кабмину и ВР самостоятельно устанавливать ее размер. А то, что он будет зависеть от "реальных финансовых возможностей страны" станет отличным поводом для манипуляций.

"Отвязка от прожиточного минимума будет означать, что Минфин по своему усмотрению будет предлагать цифры для минимальной заработной платы, и по своему усмотрению будут устанавливать зарплаты чиновникам. Мы понимаем, что в первом случае это приведет к неконтролируемому росту заработных плат чиновников, и к ограничению выплат всем остальным бюджетникам", – заявил в комментарии OBOZREVATEL бывший министр социальной политики Андрей Рева.

По его словам, правительство проводит систематические мероприятия по разрушению системы социальной защиты в Украине.

"Следующая серия — закон "о труде". Как только вы начнете возмущаться такой системой, вас просто уволят. А учитывая то, что они ведут кампанию против профсоюзов, и хотят свести взаимоотношения работника исключительно к трудовому договору, это означает, что вы даже не сможете рассчитывать на солидарные действия с вашими коллегами. В любом случае при попытке объединить усилия в борьбе против произвола, вы получите предупреждение об увольнении, и все", – отметил экс-министр.

Андрей Рева

То, что в случае принятия данного законопроекта, произойдет абсолютный коллапс с выплатами заработных плат бюджетникам, уверен заместитель главы Федерации профсоюзов Украины Александр Шубин. Более того, даже если такая инициатива поможет поднять прожиточный минимум, не совсем понятно, для чего он будет существовать в принципе.

"Конечно, размер прожиточного минимума у нас не соответствует фактическому размеру, но, по крайней мере, было от чего считать, и можно было говорить, что оплата труда в бюджетной сфере должна отвечать таким необходимым расходам. А предлагают сделать какую-то абстрактную величину, которая неизвестно как будет определяться", – сказал он в комментарии OBOZREVATEL.

Как пояснил замглавы ФПУ, приблизительный уровень прожиточного минимума на следующий год определяется правительством еще весной и доводится до ведома местных властей и руководителей государственных учреждений. Те в свою очередь рассчитывают необходимые расходы на следующий год, и передают их в профильные Министерства (образования, здравоохранения, культуры и др.).

Зарплата в Украине

Они прорабатывают эту информацию и передают в Минфин, которое закладывает необходимую сумму в проект бюджета, возможно с некоторыми коррективами.

"Но все равно все эти цели более или менее обоснованно рассчитаны на основе показателя прожиточного минимума. Теперь этот показатель рассчитываться не будет, и с какой величины будет рассчитывать необходимые расходы местная власть? Согласно с какой-то абстрактной, или той, которую правительство покажет в начале года, когда оно еще априори не будет знать информацию о результатах работы экономики в конце этого же года, когда будет утверждаться бюджет", – говорит Шубин.

То есть, весной на местах будут определятся одни потребности, исходя из неизвестно откуда взятых величин, так как они не прописаны в законопроекте, а уже осенью они будут существенно скорректированы показателями работы экономики Украины и поступлений в бюджет.

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"А дальше еще интереснее, допустим, директор местной школы теоретически откорректировал эти плановые расходы, на них поступила субвенция, и где-то на середине года получается, что ее не хватает. Что тогда?", – спрашиваем замглавы ФПУ.

Еще одна проблема законопроекта, которую подчеркнул Шубин, в том, что это коснется не только работников бюджетной сферы, но и частной.

"Такие действия приведут к торможению роста зарплат и в частом секторе. Не бюджетный сектор у нас всегда смотрит на государство, и рост оплаты труда по стране всегда сдерживалось государством, потому что она была крупнейшим субъектом демпинга в оплате труда. То есть, если в государственном секторе зарплаты низкие, то бизнес их также не рвется повышать", – отметил он.

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