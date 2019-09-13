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13 сентября • обновлено в 12:22
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"Под мои личные гарантии!" Зеленский нашел способ привлечения инвестиций

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Президент Украины Владимир Зеленский призвал международный бизнес инвестировать в Украину и пообещал победить коррупцию.

Об этом он заявил на 16-й Ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES) "Счастье сейчас. Новые подходы для мира в кризисе" в Киеве. Глава государства также анонсировал ряд "перспективных идей", сообщает "Интерфакс-Украина".

"Под мои личные гарантии!" Зеленский нашел способ привлечения инвестиций

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"У нас есть ряд проектов, куда я, под мои личные гарантии, гарантии защиты, приглашаю иностранный бизнес. Это энергетика, инфраструктура, прозрачный оборот земли", — сказал он.

В частности, Зеленский презентовал ирригационный проект (орошение полей. Ред.) южных регионов, межуниверситетский IT-кластер в Харькове, центр кинопроизводства в Киеве, новый курорт на берегу Черного моря, горнолыжные курорты в Славском и Боржаве, развитие острова Хортица, парк развлечений для гостей из Европы.

"Это далеко не полный перечень причин, из-за чего мы приглашаем инвестировать в Украину", — добавил президент.

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При этом Зеленский подчеркнул свою уверенность в скорой победе коррупции и привлечению к ответственности виновных.

"Счастье — это видеть вора в тюрьме. Так было и с президентскими выборами, и со снятием депутатской неприкосновенности, так будет и с преодолением коррупции", — сказал он.

Кроме этого, Зеленский отметил, что "чем больше в нас не верят, тем лучше у нас получается".

Напомним, что сегодня OBOZREVATEL рассказывал о выступлении главы государства на форуме YES, во время которого Зеленский мощно обратился к Европе из-за России фразой "Вы теряете деньги? Мы — людей!".

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Тема
Реформы Зеленского
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина Киев
Теги
коррупция Инвестиции
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Зеля что нашел ежедневник Петьки Попрошаенко???
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Инвестировать в гадюшник желающих ноль.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Сопособов много и на усраине дураков в сраде много.
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