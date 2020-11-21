Под Киевом пытались организовать "протестный Майдан": блоггеры развенчали фейк

В Козин под Киевом уже второй день подряд свозили проплаченную массовку на якобы протестные акции "участников" Революции Достоинства.

Прямой эфир с этой акции вел популярный блогер Андрей Луганский в своем YouTube канале.

Утром в субботу, 21 ноября, в соцсетях снова появились объявления о "срочном" наборе людей. Организаторы "шоу" предлагали по 400 гривен за несколько часов "работы" мужчинам спортивного телосложения от 18 до 30 лет. Отмечалось, что "работать" придется до 20 часов.

Соответствующие скриншоты объявлений Луганский опубликовал в Facebook.

Объявления о наборе массовки Facebook Андрея Луганского

Объявления о наборе массовки Facebook Андрея Луганского

Объявления о наборе массовки Facebook Андрея Луганского

Объявления о наборе массовки Facebook Андрея Луганского

Ближе к вечеру несколько автобусов с нанятыми "титушками" снова приехали в Козин. Туда же приехали ветераны АТО, общественные активисты, блогеры и журналисты.

Как видно из видео, участники "акции" не могут объяснить, кто организатор акции, а также ее цель. Они ссылаются на "идеалы Майдана", при этом среди них практически не нашлось участников Революции Достоинства. В какой-то момент они начали швыряться конфетами, бросили несколько дымовых шашек, зажгли файеры.

"Я хотел спросить, кто был на Майдане. Какие идеалы Майдана? Ребята говорят, что нет идеалов Майдана вообще", – пояснил Луганский.

Молодые люди иногда жаловались, что им холодно и они проголодались, поэтому не отказались бы от нескольких сотен гривен на еду.

Луганский также сообщил, что вскоре выйдет журналистское расследование о том, как происходила организация этой заказной акции. Одному из активистов удалось поработать "под прикрытием" и задокументировать все подробности.

Участники Революции Достоинства и ветераны АТО, которые также прибыли для недопущения провокаций, отметили, что им это напоминает Антимайдан Януковича – те же методы и цель отвлечь внимание от провалов власти.

"Мы здесь находимся для того, чтобы не дать превратить вялый "движ" за деньги в настоящий Антимайдан", – пояснил блогер Старый Дикобраз.

Ветеран войны против российской агрессии Глеб Бабич отметил, что сначала "титушки" пробовали тоже выдать себя за участников АТО.

"Я пытался найти среди митингующих "под домом Порошенко" участников войны с Россией. Просто поговорить. Сначала я ставил вопрос "кто был?" в двух автобусах. Никого. Потом спрашивал у тех, кто приехал в третьем. Правда, из него сразу вышел парень, сразу начал кричать в мегафон текст со словами "пока наши собратья умирают на фронте!". Ну, я подошел – "А ты где, может пересекались?". Парень стушевался и сказал, что – не воевал я", – написал в Facebook Глеб Бабич.

На акции протеста не было настоящих ветеранов АТО Facebook Глеба Бабича

На акции протеста не было настоящих ветеранов АТО Facebook Глеба Бабича

Действие в Козине завершилось, как и было указано в объявлениях о найме – в 20 часов вечера. Неизвестные оставили после себя мусор, который теперь вынуждены убирать коммунальные службы.

Ветеран войны против российской агрессии Александр Погребиский также сообщил, что наемники выбросили на помойку один из флагов Украины, которые они привезли на эту псевдопатриотическую постановку.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 ноября народный депутат Владимир Арьев заявил, что по заказу Офиса Зеленского готовятся провокации против Петра Порошенко и партии "Европейская Солидарность".

Накануне в соответствующих группах в соцсетях собирали желающих за деньги пикетировать партийный офис и дом Порошенко.

Позже в Козине активисты выяснили, что так называемые "пикетчики" были наняты через объявления в соцсетях за 250-400 гривен. Среди них в частности были студенты столичных вузов – видеодоказательства показал Андрей Луганский. По предварительным подсчетам, на организацию заказчики потратили не меньше миллиона гривен.