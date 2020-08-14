Почти все страны ЕС внезапно заступились за "Северный поток-2"

В ЕС внезапно заступились за "Северный поток-2".

Почти все страны ЕС подписали ноту протеста, которая требует от США прекратить вмешательство в строительство российского газопровода "Северный поток-2", который реализует "Газпром" в партнерстве с европейскими компаниями.

Об этом сообщает немецкое издание Welt, передает "Европейская правда".

"Мы можем подтвердить, что 12 августа состоялся демарш, ноту протеста против американской санкционной политики передали в Госдепартамент. В демарше приняли участие 24 государства-члена ЕС", – цитирует издание европейского дипломата.

Отмечается, что таким образом, европейский протест против вмешательства США получил удивительно сильную поддержку.

Хотя строительство газопровода в Балтийском море между Россией и Германией подверглось критике со стороны многих европейских стран, Европейский Союз сейчас в значительной степени един в своем неприятии вмешательства США.

Только три страны ЕС не присоединились к ноте протеста. Какие страны отказались подписать документ, пока неизвестно.

Содержание демарша повторяет заявление верховного представителя ЕС по внешней политике Жозепа Борреля, сделанное 17 июля. В ней он выразил глубокую озабоченность случаями применения санкций против европейских компаний.

"Мы очень обеспокоены растущим применением санкций Соединенными Штатами против европейских компаний и интересов. Европейский Союз считает экстерриториальное применение санкций нарушением международного права", – говорится в тексте ноты.

США и ряд европейских государств выступают против сооружения российского газопровода. По их мнению, он усилит зависимость Европы от поставок российского газа. Работы по строительству "Северного потока-2" приостановлены из-за санкций США в отношении европейских подрядчиков, вступившие в силу в декабре 2019 года.

Санкции США уже заставили швейцарскую компанию Allseas остановить работы и отозвать свои корабли. В России считают возможным завершить работы с помощью собственных судов, в их числе называют трубоукладчик "Академик Черский" и судно "Фортуна".

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 июля Сенат Конгресса США одобрил свою версию проекта оборонного бюджета на следующий финансовый год, который предусматривает введение новых санкций против российского газопровода "Северный поток-2".

6 августа сенаторы США пригрозили оператору немецкого порта Мукран "финансовым разрушением" в случае продолжения работ над "Северным потоком-2".

Позже стало известно, сумеет ли "Газпром" достроить газопровод в обход Украины в указанные строки.