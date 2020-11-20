Почти все деньги из COVID-фонда для ремонта дорог на Прикарпатье получила фирма экс-нардепа Шевченко

В Ивано-Франковской области все основные подряды на ремонт дорог из "ковидного" фонда получило ООО "ПБС", контролируемое руководителем курорта "Буковель" экс-нардепом Александром Шевченко.

Об этом сообщило издание "Наші гроші. Львов". Фирма получила подрядов на 3,59 млрд гривен.

На дороги Прикарпатья из COVID-фонда выделят 831,5 млн гривен. В целом ремонтов должны выполнить на 3,62 млрд грн, за эти средства будет отремонтировано 43,6 км дорог, построено два и отремонтирован один мостовые переходы.

Издание напомнило, что 1 июля 2020 Кабинет министров Украины утвердил Постановление №539 "О выделении средств для осуществления строительства, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования государственного значения".

Им было расписано 35 млрд гривен из Фонда борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19 более чем на 300 объектов дорожной инфраструктуры. 28 октября в Постановление были внесены некоторые изменения и общую сумму уменьшили до 33,72 млрд гривен.

Средства на ремонт дорог в Ивано-Франковской области Наші гроші. Львов

Как сообщал OBOZREVATEL, заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что бюджетные средства, выделенные для борьбы с COVID-19, на строительство дорог не направляли.