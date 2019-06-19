Почти на 15%! Стало известно о громком экономическом прорыве Украины

Долларовый ВВП Украины по итогам первого квартала 2019 года вырос на 14,63%.

Об этом сообщил в Facebook экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец. По его словам, такой показатель является одним из крупнейших в Европе.

"ВВП за 12 месяцев уже составляет 134,43 млрд долл. Наибольший вклад в такой прирост ВВП дает существенный прирост зарплат, по результатам первого квартала фонд оплаты труда рабочих в долларовом эквиваленте вырос на 20,63%", - рассказал он.

"Как и прогнозировал, апрельский прогноз МВФ о 134,89 долл ВВП Украины в 2019 году, будет разгромлен", - добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно о проблемах с бюджетом Украины из-за налоговой и таможни, которые перечислили на 28 млрд меньше, чем планировалось. Ситуацию спас только Нацбанк.

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