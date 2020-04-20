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20 апреля • обновлено в 22:46
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/ Рынки и компании

Почему цена нефти рухнула ниже нуля: эксперты спрогнозировали дальнейший курс

11.2т
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Основная причина падения цены нефть связана с тем, что 21 апреля истекает майский фьючерс на нефть WTI – те, кто не успел продать его, должны будут получить физическую нефть, которую некуда поставлять из-за заполненных хранилищ.

Об этом говорится в статье на "РБК". Отметим, 20 апреля стало известно, что стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки WTI упала на 99,98%, до $00,00 за баррель. Это произошло впервые за более чем 30 лет.

Дальнейшее движение нефтяных котировок будет зависеть от мер против распространения коронавируса, считают в Райффайзенбанке. В апреле дальнейшее снижение цен на нефть может продолжиться, так как сделка ОПЕК+ действует только с мая, а восстановление спроса скорее стоит ждать ближе к июню.

Цены на нефть

Цены на нефть

В результате продолжится заполнение нефтехранилищ, и эти запасы потом еще долгое время будут служить навесом над сырьевым рынком и удерживать цены от восстановления к докризисным уровням, считают аналитики.

Постепенного восстановления спроса на сырье можно ожидать в третьем квартале текущего года.

Как сообщал OBOZREVATEL, страны ОПЕК+ договорились с Мексикой, одобрив крупнейшее в истории сокращение добычи нефти – на 9,7 млн баррелей в сутки. Сделка начнет действовать с 1 мая.

В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил, что страны ОПЕК стремятся сократить добычу нефти на 20 млн баррелей.

Заключение нового соглашения о сокращении нефтедобычи не спасет бюджет России от резкого обвала финансовых поступлений, обеспечиваемых за счет экспорта нефти. В мае размер экспортной пошлины упадет до минимума с 2002 года.

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Автор
Глеб Иванов
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Evlanov Sergey
Evlanov Sergey
Полная задница для старых месторождений. Прекращение потока приводит к невозможности последующего восстановления добычи.
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Гутко Володимир
Гутко Володимир
Нефть рухнула потому что встала вся Украинская экономика ) Вот так.
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Гоша Злой
Гоша Злой
Гутко Володимир, потому что ты как был зырянином, так им и остался) но спасибо за цены на заправках)
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
писец электромобилям,бензин дешевле газировки.,как тебе ИлонМаск
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