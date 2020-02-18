"Почему-то правительство молчит": экономист сообщил об отсутствии спроса на украинские ОВГЗ

Вторую неделю подряд стоимость украинских ОВГЗ увеличивается, а спрос на них практически отсутствует.

Об этом в своем Facebook сообщил экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец. По его словам, правительство страны не спешит сообщать о таком положении дел, хотя сколько "было хвалебных заявлений правительства, когда произошло уменьшение стоимости ОВГЗ и переподписка вследствие увеличения доверия иностранных инвесторов к действиям правительства".

"Если уменьшение стоимости ОВГЗ и переподписка была показателем, по словам правительства, рост доверия к правительству, то о чем тогда свидетельствует увеличение стоимости и фактически полное отсутствие спроса на долгосрочные ОВГЗ?" – отметил Компаниец.

Экономист сообщил об отсутствии спроса на украинские ОВГЗ Новости Спектр

Он также привел результаты аукциона за вторник, 18 февраля:

6-ти месячные ОВГЗ: предложение Минфина была 1 млрд грн, подано заявок на 0,6 млрд грн, продано 0,333 млрд грн.

1-но годовые ОВГЗ: предложение Минфина 1,5 млрд грн, спрос 1,15 млрд грн, продано 1,14 млрд грн.

3-х летние ОВГЗ: предложение 2 млрд грн, спрос 0,04 млрд грн, продано 0,03 млрд грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, Bloomberg предупредил об угрозе для экономики Украины. В статье речь идет о реструктуризации, которая была проведена в 2015 году и может сделать "существенную дыру в финансах" страны.

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