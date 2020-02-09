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9 февраля • обновлено в 18:55
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Почему платежки не уменьшились: эксперт указал на промахи Гончарука

4.6т
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Кабинет министров Украины не справился с задачей по снижению тарифов на отопление и горячую воду для населения, хотя имел достаточный инструментарий для этого.

Об этом заявил в эфире ObozTV эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев. По его словам, без снижения цен на газ суммы в платежках украинцев не уменьшатся.

"Президент сказал правительству: "Изобретите способ снижения тарифов на 50%". В правительстве сказали: "Мы знаем, как это сделать". Потом оказывается, что они не знают, как это сделать… Они могут только попросить органы местного самоуправления снизить тарифы на 24-30%. А оказывается, что даже не во всех областях это произошло", – заявил Рябцев.

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По словам эксперта, Кабинет министров не подходит системно к данной работе, "хочет отдельными постановлениями в ручном режиме что-то регулировать, а это не выходит".

При этом он отметил, что у Кабмина есть инструментарий для снижения тарифов.

"Структура тарифа на горячее водоснабжение и отопление примерно одинаковая. Немного меньше 80% – это стоимость энергоносителей. Основным энергоносителем является газ. Если не снизите цены на газ, не сможете снизить цены на коммуналку", – пояснил Рябцев.

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Эксперт подчеркнул, что для снижения тарифа на горячее водоснабжение и отопление на 50% цены на газ необходимо снизить на 60-70%.

"Снизило правительство цены на газ на 60-70%? Нет. Выходит, что нам всем сказали, что тарифы снизятся на 50%, нам сказали, что цены на газ будут ниже. А мы получаем платежки, где нет снижения", – заключил он.

Почему платежки не уменьшились: эксперт указал на промахи Гончарука

kp.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский 1 февраля провел совещание с премьер-министром Алексеем Гончаруком по вопросам коммунальных тарифов. Он потребовал снизить платежки за отопление до 25-30% во всех областях страны.

В свою очередь, Гончарук сообщил, что 143 предприятия в 120 городах приняли решение о снижении тарифов, и весьма значительный процент людей в стране получил реальное уменьшение счетов в декабре. По его словам, правительство работает с местными властями, чтобы больше предприятий приобщились к этому процессу.

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Темы
Отопительный сезон в Украине Цена на газ Тарифы ЖКХ и субсидии Новости ObozTV Эфиры Oboz TV Прямая трансляция
Персона
Геннадий Рябцев
Место
Украина
Теги
газ тарифы Кабинет министров Украины
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
По итогам 2019-го года новую атомашину купили в России 1,2% населения, а на Украине - 0,2%. Разница в ШЕСТЬ раз! Это покупательская способность._____
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Sirko Bogdan
Sirko Bogdan
эксперд .бл
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
У генпрокурора Рябошапки нашелся во Франции дом, на который он взял кредит в полмиллиона евро. В общем, посадок коррупционеров не будет, пока они не погасят кредит главного борца с коррупцией.
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