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16 октября • обновлено в 13:15
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"Существует вне границ": почему партнеры Libra вышли из криптовалюты

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За последние пару недель стало известно, что амбициозный криптовалютный проект от Facebook под названием Libra лишился нескольких ключевых спонсоров. Так, сначала финансирование Libra приостановили крупнейшие мировые платежные системы Mastercard и Visa. После этого из проекта полностью вышел платежный гигант PayPal.

Как передает ua.news, директор ТОВ "ФК "Леогейминг Пей" Алена Дегрик Шевцова рассказала, почему так произошло и какие могут быть последствия.

"Первый и самый главный вопрос – регулирование. Libra – не очередной "биткоин", а вполне понятная глобальная финструктура, о которой я максимально подробно рассказала в своем блоге. У нее есть центральный регулирующий орган, коллегиальный, число участников которого в последние недели серьезно пострадало. Платежные системы там есть, а банков нет. Странно, но понятно: банки подлежат регулированию от Центробанка страны, в которой зарегистрированы. А теперь смотрим с позиции любого Центробанка: глобальная финансовая структура с потенциальными миллиардами охватов хочет казаться маленьким стартапом и не попадать под регулирование. Конечно, им это не нравится", – рассказала Алена Дегрик Шевцова.

Libra

Libra

depositphotos

Такое утверждение можно подкрепить множеством заседаний Сената и Комиссии по регулированию ценных бумаг в США, в которых любая разработка по Libra должна быть остановлена, пока не будет завершена полная оценка. Спикер считает, что подобное давление на новый проект – основная причина для многих компаний "выйти из игры".

"Mastercard, Visa, PayPal – компании с понятной историей, серьезной репутацией, работающие по всему миру, а значит так или иначе взаимодействующие с Центробанками государств. Зачем одной из таких компаний ссора с украинским, британским или немецким регуляторами? Их основной доход зависит от успешной работы в странах. Libra же существует вне границ, комплаенсов и контроля, что в глазах Центробанков и спецслужб является главной опасностью", – резюмировала Алена Дегрик Шевцова.

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Тег
криптовалюта
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