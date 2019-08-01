Почему обвалился доллар в Украине: эксперт назвал главную причину

Член Украинского общества финансовых аналитиков Виталий Шапран заявил, что главным фактором, который привел к укреплению гривни, является приток нерезидентов на рынок облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

"С начала года на рынок ОВГЗ нерезиденты принесли 67,4 млрд гривен. Последние успешные размещения, сделанные Минфином, конечно усилили приток средств нерезидентов на валютный рынок", – пишет Шапран в блоге OBOZREVATEL .

По его словам, только за последнюю неделю вложения нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа увеличились на 4,6 млрд гривен.

"Всплеск спроса на ОВГЗ от нерезидентов привели ожидания снижения учетной ставки НБУ после публикации прогнозов НБУ относительно динамики учетной ставки, на фоне ожиданий снижения учетной ставки Федерального резерва", – добавил Шапран.

Он отметил, что Национальный банк Украины согласно своей стратегии валютных интервенций должен не ломать рыночные тренды, а сглаживать избыточные колебания, что и было успешно сделано.

"С начала года НБУ выкупил с рынка в ЗВР чистыми 2,2 млрд долларов. Я напомню, что чрезмерный выкуп валюты с рынка увеличивает объем свободной гривни в обращении, что повышает инфляционные риски. Вот в чем не заинтересовано украинское население, так это в раскрутке инфляционной спирали", – резюмировал Шапран.

Главный фактором укрепления гривни – приток нерезидентов на рынок ОВГЗ

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине гривня в среду, 31 июля, в банках пробила психологическую отметку.

В частности, средний курс гривни к американской валюте в покупке был установлен на уровне 24,78 грн/$, свидетельствуют данные банковских учреждений.

В то же время средний курс покупки евро в банках опустился до 27,60 грн/€.

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